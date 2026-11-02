Kandidati për deputet nga Lista Studentore: S’duam asnjë kontakt dhe bashkëpunim me Listën Serbe në Kosovë
Kandidati i Listës Studentore për deputet në Kuvendin e Serbisë, Jugoslav Gashiq, ka paralajmëruar se nuk do të ketë bashkëpunim politik me Listën Serbe, pasi atë e shohin përmes politikës së Partisë Përparimtare Serbe (SNS), për të cilën pretendon se ka vepruar në mënyrë katastrofale në Kosovë. Sipas fjalëve të Gashiqit, Lista Studentore ka të…
Lajme
Kandidati i Listës Studentore për deputet në Kuvendin e Serbisë, Jugoslav Gashiq, ka paralajmëruar se nuk do të ketë bashkëpunim politik me Listën Serbe, pasi atë e shohin përmes politikës së Partisë Përparimtare Serbe (SNS), për të cilën pretendon se ka vepruar në mënyrë katastrofale në Kosovë.
Sipas fjalëve të Gashiqit, Lista Studentore ka të njëjtin qëndrim ndaj Listës Serbe sikurse ndaj politikës së Partisë Progresive Serbe të Aleksandar Vuçiqit.
“Lista Serbe ishte zbatuese e punëve të SNS-së në territorin e Kosovës dhe Metohisë, me rezultate absolutisht katastrofale. Nuk duam asnjë kontakt dhe asnjë bashkëpunim me ta”, tha ai për Radio KIM-in.
Sipas vlerësimit të tij, rezultatet zgjedhore përfaqësojnë një tronditje serioze politike për Listën Serbe, përfaqësuesit e së cilës, siç konsideron ai, tani janë para së gjithash të shqetësuar për të ardhmen e tyre.
“Për ta kjo është një befasi e madhe dhe tërmet. Mendoj se janë të shqetësuar për atë se si do të vazhdojnë më tej”, tha Gashiq, duke shtuar se “përfaqësuesit e Listës Serbe aktualisht janë më shumë të preokupuar me çështjen e së ardhmes së tyre politike dhe personale sesa me funksionimin e mëtejshëm të partisë”.
“Lista Serbe ishte absolutisht e bindur se do të fitonte, sepse prej vitesh ishte udhëhequr nga veprime të pandershme dhe presione ndaj popullit tonë, duke i shantazhuar për të votuar për opsionin që ata e mbështesin. E humbën ndjenjën e realitetit dhe menduan se në këtë mënyrë do të fitonin me siguri”, tha Gashiq.