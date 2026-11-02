“Do të punojmë me profesionalizëm e përgjegjësi”, anëtarët e Komisionit hetimor për Arlindën betohen për hetimin e rastit tragjik
Kryetari i Komisionit Hetimor parlamentar për vrasjen e Arlinda Zekajt, Burim Ramadani propozoi për anëtarët që deri të mërkurën të procedohen idetë për veprimet që do t’i ndërmarrin, në mënyrë që të premten të nisin punën dhe të fillojnë planin e veprimit. Nënkryetari i Komisionit, Adnan Rrustemi shprehu dedikimin e tij që ta trajtojë këtë…
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Kryetari i Komisionit Hetimor parlamentar për vrasjen e Arlinda Zekajt, Burim Ramadani propozoi për anëtarët që deri të mërkurën të procedohen idetë për veprimet që do t’i ndërmarrin, në mënyrë që të premten të nisin punën dhe të fillojnë planin e veprimit.
Nënkryetari i Komisionit, Adnan Rrustemi shprehu dedikimin e tij që ta trajtojë këtë çështje me profesionalizëm dhe më përgjegjësi të madhe.
“Komisioni Hetimor natyrisht e ka mandatin që të hetojë në detaje dhe profesionalzëm dhe pajtpohe me kryesuesin e komisionit që ne si anëtarë të iu qasemi me profesionalizëm këtij fenomeni në radhë të parë e pastaj me theks të veqantë rastit të Arlinda Zekajt. Për të hetuar, verifikuar në detaje secilin veprim, mosveprim, mospërmbushje të obligimeve ligjore të institucioneve përgjegjëse…Po shprehi dedikimin dhe përkushtimin tim që do ta trajtojmë me profesionalizëm dhe më përgjegjësi të madhe, të plotë”, tha Rrustemi.
Anëtarja tjetër e Komisionit, Besa Kabashi Ramaj nga PDK tha se përgjegjësia e shtetit nuk fillon kur një grua vritet, por kur ajo kërkon të mbrohet.
“Detyra jonë nuk është me zëvendësu drejtësinë, mirëpo ka me qenë shumë me rëndësi me siguru llogaridhënie institucionale dhe politike mbi bazën e fakteve dhe provave. Prandaj edhe pse do t’I dërgojmë deri të mërkurën, do ti dërgojmë në detaje planin e veprimit. Është e rëndësishe që gjithqka të përfundojë saktë, sa më shpejtë…Përgjegjësia jonë si shtet nuk përfundon te zyrtari që e ka trjtu rastin, shtrihet dhe te drejtuesit që e kanë pasur detyrimin të sigurojnë funksionimin e shtetit tonë. Sepse përgjegjësia e shtetit nuk fillon kur një grua vritet, por kur ajo kërkon të mbrohet”, tha Rama.
Deputetja Doarsa Kica Xhelili nga LDK-ja theksoi se detyra e tyre si anëtarë është të punojnë shumë në kuadër të këtij Komisioni.
“E ndjera Arlinda i ka thënë të gjitha që ne sot s’mund t’i themi dhe e jona është të punojmë shumë në këtë komision hetimor”, tha ajo.
Edhe anëtarë të tjerë si Adelina Tërshani, Eman Rrahmani u zotuan se do të punojnë drejtë dhe për të mirën e përgjithshme.
Mbledhja e radhës e këtij komisioni u caktua të mbahet të premten ku do të diskutojnë mbi planin e veprimit, e ku u kërkuan edhe raportet e Ministrisë së Drejtësisë dhe asaj të Punëve të Brendshme me qëllim të ndihmojnë në qartësimin e veprimeve.