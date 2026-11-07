Komandanti i FSK-së dekorohet me dy medalje nga Garda Kombëtare e Ajovës

Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), gjenerallejtënant Bashkim Jashari, është dekoruar me 2 medalje nga agjutanti i përgjithshëm i Gardës Kombëtare të Ajovës, gjeneralmajor Stephen E. Osborn. Sipas njoftimit të FSK-së, Jasharit i janë ndarë Medalja e Arritjeve të Larta të Gardës Kombëtare të Ajovës dhe Urdhri i Shën Mauricit, i cili është…

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07/11/2026 12:09

Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), gjenerallejtënant Bashkim Jashari, është dekoruar me 2 medalje nga agjutanti i përgjithshëm i Gardës Kombëtare të Ajovës, gjeneralmajor Stephen E. Osborn.

Sipas njoftimit të FSK-së, Jasharit i janë ndarë Medalja e Arritjeve të Larta të Gardës Kombëtare të Ajovës dhe Urdhri i Shën Mauricit, i cili është simbol i këmbësorisë.

“Agjutanti i Përgjithshëm i Gardës Kombëtare të Ajovës, Gjeneralmajor Stephen E. Osborn, dekoroi Komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Gjenerallejtënant Bashkim Jashari, me Medaljen e Arritjeve të Larta të Gardës Kombëtare të Ajovës dhe me Urdhrin e Shën Mauricit, simbol i këmbësorisë”, thuhet në njoftimin e FSK-së.

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