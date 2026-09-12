Kolonat ua pamundësojnë shumë qytetarëve pjesëmarrjen, edhe Daut Hardinaj thotë se me gjasë s’do arrij tek marshi

Gjenerali Daut Haradinaj ka njoftuar se është një nga qytetarët që ka mundësi të mungojë në marshin e sotëm, për shkak të kolonës së gjatë në Sllatinë. Daut Haradinaj ka njoftuar se bashkë me shumë ish-bashkëluftëtarë kanë mbetur në kolonën e gjatë e cila po mbretëron në Sllatinë. Ndryshe në sheshet e Prishtinës vese janë…

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12/09/2026 13:46

Gjenerali Daut Haradinaj ka njoftuar se është një nga qytetarët që ka mundësi të mungojë në marshin e sotëm, për shkak të kolonës së gjatë në Sllatinë.

Daut Haradinaj ka njoftuar se bashkë me shumë ish-bashkëluftëtarë kanë mbetur në kolonën e gjatë e cila po mbretëron në Sllatinë.

Ndryshe në sheshet e Prishtinës vese janë mbledhur një numër i madh i qytetarëve, derisa shumë kolona janë krijuar duke ua pamundësuar qytetarëve edhe pjesëmarrjen./Lajmi.net/

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