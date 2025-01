Koln ka nisur negociatat me Hoffenheim për sulmuesin në top formë Fisnik Asllani

Siç është raportuar më parë, Hoffenheim ka siguruar shërbimet e sulmuesit, Tim Lemperle, i cili do t’i bashkohet klubit në verë pasi ka zgjedhur të mos rinovojë marrëveshjen e tij me Koln.

Megjithatë, pavarësisht se ka marrëveshje me lojtarin Lemperle, Hoffenheim është në bisedime për të çuar përpara një marrëveshje tjetër, pasi e do sulmuesin gjerman menjëherë këtë muaj.

Megjithatë, kjo do të varej edhe nga Koln që po kërkon të gjejë një zëvendësues për 22-vjeçarin.

Këtu mund të futet në skenë Fisnik Asllani që është në pronësi të Hoffenheim, por në huazim në Elversberg.

🚨🐐 EXCL | Fisnik #Asllani now a candidate for @fckoeln ✔️

Talks with his management have started. If he moves to Cologne in winter, there is a good chance that Tim #Lemperle could join Hoffenheim immediately.

Currently, Asllani is on loan at SV Elversberg until the end of… pic.twitter.com/7mGARFCovW

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 7, 2025