Koci për rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt: Nëse ministrat nuk japin dorëheqje, Kurti duhet t’i shkarkojë

Avokati Arianit Koci ka reaguar pas vrasjes së Arlinda Zekajt, duke ngritur çështjen e përgjegjësisë institucionale dhe politike të ministrave dhe kryeministrit. Përmes një postimi në Facebook, Koci ka vlerësuar se në rast se ministrat përgjegjës nuk marrin vetë vendimin për të dhënë dorëheqje, atëherë kryeministri duhet të ndërhyjë dhe t’i shkarkojë ata, transmeton lajmi.net.…

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31/10/2026 10:43

Avokati Arianit Koci ka reaguar pas vrasjes Arlinda Zekajt, duke ngritur çështjen e përgjegjësisë institucionale dhe politike ministrave dhe kryeministrit.

Përmes një postimi Facebook, Koci ka vlerësuar se rast se ministrat përgjegjës nuk marrin vetë vendimin për dhënë dorëheqje, atëherë kryeministri duhet ndërhyjë dhe t’i shkarkojë ata, transmeton lajmi.net.

Sipas tij, vazhdimi i ushtrimit detyrës nga ministrat, pa u ndërmarrë masa ndaj tyre, e pikëpyetje edhe përgjegjësinë e kreut Qeverisë.

“Ministrat nuk japin dorëheqje? Kryeministri duhet me i shkarku! Nëse i mban detyrë, atëherë duhet me e kërku edhe dorëheqjen e tij!”, ka shkruar Koci.

Reagimi i avokatit vjen kohën kur vrasja e Arlinda Zekajt ka nxitur reagime dhe kërkesa për llogaridhënie institucionale lidhur me përgjegjësinë për rastin dhe masat duhet ndërmerren për parandalimin e rasteve tilla./lajmi.net/

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