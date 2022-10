Klubet evropiane solidarizohen me ngjarjen tronditëse në Indonezi

Të paktën 174 persona kanë vdekur në një trazirë që ndodhi në një ndeshje futbolli në Indonezi, e cila është bërë një nga fatkeqësitë më të rënda në botë.

Rreth 180 persona u lënduan në përplasjen pasi ekipi vendas Arema FC humbi ndaj Persebay Surabay, në stadiumin e mbipopulluar vonë të shtunën në Malang.

E, lidhur me këtë tragjedi kanë reaguar disa klube të mëdha evropiane, duke shprehur ngushëllime për personat që kanë humbur jetë.

Më poshtë i gjeni njoftimet ekipeve:

We are deeply saddened to hear of the events at Kanjuruhan Stadium, Malang, Indonesia.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with all those affected at this time.

— Liverpool FC (@LFC) October 2, 2022