Klopp “kapet” me gazetarin në konferencë, e quan injorant Trajneri i Liverpoolit, Jurgen Klopp, u zemërua me një gazetar që komentoi orarin e ndeshjes së radhës me “Të Kuqtë”. Liverpooli ka vizituar Sheffield mbrëmë, ndërsa tashmë të shtunën në orën 13:30 do të luajë kundër Crystal Palace. Kur gazetari deklaroi se orari ishte ankesa e preferuar e Klopp, ky i fundit nisi përplasjen me…