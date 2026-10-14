“Klloshar, ordiner, legen”, Ilir Mirena e Albatros Rexhaj me fjalë të rënda gjatë debatit

Pak minuta më parë ka pasur një përplasje të ashpër në mes të gazetarit Ilir Mirena dhe analistit Albatros Rexhaj. Debati u kthye në ofendime personale në mes Mirenës dhe Rexhajt. “TI je ordiner që mendon që nuk dinë me ta kthy”, tha Rexhaj. “Ti je asi legani që askush nuk të merr seriozisht”, ia…

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14/10/2026 22:46

Pak minuta më parë ka pasur një përplasje të ashpër në mes të gazetarit Ilir Mirena dhe analistit Albatros Rexhaj.

Debati u kthye në ofendime personale në mes Mirenës dhe Rexhajt.

“TI je ordiner që mendon që nuk dinë me ta kthy”, tha Rexhaj.

“Ti je asi legani që askush nuk të merr seriozisht”, ia ktheu Mirena.

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