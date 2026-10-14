Mediumi italian: Transferimi i përgjegjësisë për Urën e Ibrit nga KFOR-i te Policia e Kosovës duket hapur në terren

Mediumi italian që raporton për çështje të mbrojtjes “Infodifesa.it”, ka raportuar për marrjen e komandës së KFOR-it nga gjenerali italian Roberto Vergori. Sipas këtij mediumi, tranzicioni i përgjegjësisë për Urën e Ibrit te Policia e Kosovës tashmë është e dukshme. “Tranzicioni tashmë është i dukshëm në terren: kalimi i përgjegjësisë për urën kryesore mbi Ibër,…

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14/10/2026 21:54

Mediumi italian që raporton për çështje të mbrojtjes “Infodifesa.it”, ka raportuar për marrjen e komandës së KFOR-it nga gjenerali italian Roberto Vergori.

Sipas këtij mediumi, tranzicioni i përgjegjësisë për Urën e Ibrit te Policia e Kosovës tashmë është e dukshme.

“Tranzicioni tashmë është i dukshëm në terren: kalimi i përgjegjësisë për urën kryesore mbi Ibër, në Mitrovicë, te Policia e Kosovës, si dhe përfshirja e kësaj policie në dispozitivin e sigurisë përreth Manastirit të Deçanit.”, shkruan media italiane.

Ky medium ka cituar gjeneralin turk, Ozkan Ulutas, i cili para largimit të tij, ka theksuar se “optimizimi nuk përbën transferim të mandatit të KFOR-it te Policia e Kosovës dhe as nuk përfaqëson tërheqje apo zvogëlim të angazhimit të NATO-s”.

Pavarësisht progresit “Infodifesa” shkruan se nga vetë komanda, situata përshkruhet si “e brishtë”, me “potencial për tensione të reja”, veçanërisht në veri të Kosovës.

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