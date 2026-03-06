Kërkohet 10 vjet burgim për sulmuesin spanjoll
Rafa Mir, i cili aktualisht ndodhet me huazim tek Elche nga Sevilla, është nën hetim pas një akuze për sulm seksual që u ngrit ndaj tij në shtator 2024.
Ai u arrestua nga policia në atë kohë dhe, megjithëse u lirua me kusht, çështja vazhdon të shqyrtohet nga Zyra e Prokurorit.
Mir ndodhej me huazim te Valencia në atë kohë dhe u përjashtua nga skuadra e parë për tre muaj pas ngritjes së akuzave. Ai luajti 22 ndeshje për “Los Che” atë sezon, dhe gjatë kampionatit aktual ka shënuar shtatë gola në 23 paraqitje për Elche.
Çështja ka qenë në përpunim në prapaskenë dhe tani ka zhvillime të reja.
Sipas “Las Provincias” (përmes “Cadena SER”), Zyra e Prokurorit ka kërkuar që Mir të marrë një dënim me burg prej gjithsej 10.5 vitesh.
Ata kërkojnë nëntë vite për akuzën e sulmit seksual të rënduar me akt karneal dhe 18 muaj për dëmtimet që ka pësuar viktima e pretenduar.
Për më tepër, Zyra e Prokurorit ka propozuar që Mir të mos mund të afrohet më pak se 500 metra nga viktima për një periudhë prej 13 vjetësh, të ketë shtatë vjet lirim të mbikëqyrur dhe tetë vjet ndalim të veçantë për të ushtruar aktivitete që lidhen me të miturit.
Mir, i cili mohoi akuzat gjatë arrestimit të tij në 2024 dhe vazhdon të mbajë që marrëdhëniet me viktimën e pretenduar ishin të konsensuara, është përfshirë në më shumë polemika gjatë shtatë ditëve të fundit.
Omar El Hilali e akuzoi për një koment racist gjatë ndeshjes së së dielës midis Elche dhe Espanyol, dhe çështja është referuar tashmë te La Liga.
Ata do të hetojnë rastin gjatë javëve në vijim përpara se të vendosin nëse do të ndërmarrin ndonjë masë kundër sulmuesit.