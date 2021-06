Kela Huta tregon për herë të parë portretin e djalit, në ditëlindjen e tij

Në familjen e Klea Hutës dhe Elgit Dodës sot ka festë, ngase djali i tyre, Kridi, feston ditëlindjen e parë, shkruan lajmi.net.

Me rastin e ditëlindjes së djalit, Klea ka publikuar një sërë fotografishë nga fotosesioni që e realizuan bashkë me vogëlushin e Elgitin.

Po ashtu, ajo i bëri dedikimin më të ëmbël djalit, duke ia uruar më të mirat atij.

KY ËSHTË POSTIMI I KLEAS:

“Krid i mamit,

Jeta ime e shtrenjte, qenie e qenies time.

Fryme e imja e perjetshme, ajri im, lumturia jone me e madhe.

Nuk e harroj kurre momentin kur te mora ne krahe dhe po shpertheja nga lumturia, momenti kur une u takova per here te pare me mrekulline me te madhe te Zotit, qe me kishte dhuruar mua.

Nuk e besoj dot se si iku nje vit dhe ti sot ben 1 vjec o jeta ime. Kur te kisha ne bark e te ledhatoja aty e enderroja si do ishe, si do i kishe syte, hunden, dockat e kur qeshim sot bashke e te perqafoj e luaj me ty.

Faleminderit qe na zgjodhe ne per prinderit e tu o engjelli jone.

Mami zgjohet naten dhe rri e te shikon e te puth ne gjume se jeta ime eshte vetem e jotja e une per ty do bej gjithcka qe ti te jesh i lumtur.

Te dua sa vetem Zoti e di. Edhe frymen time e jap per ty por une lutem qe te kemi jete sa me te gjate qe te te shijojme ty ne jeten tende qe qofte fusha me e bukur me lule qe une kam pare ndonjehere.

Zoti te bekofte dhe qofsh i udhes.

Mua dhe babin @elgitdoda na ke perjete me syte nga ty.

Te duan po aq sa ne: gjysherit, tezet, xhaxhi e te gjithe miqte e ngushte te mamit e babit.

Gezuar ditelindjen e pare KRID mreti!

– Bej Masha’Allah 🤲🏻“.

Në anën tjetër, vogëlushin e uroi edhe babai i tij, Elgiti me fjalët “Gezuar 1 vjetorin jeta jone Krid”. /Lajmi.net/