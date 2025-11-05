KEDS tregon se ku do të ketë ndërprerje të rrymës të enjten
Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka njoftuar se të enjten më 06.11.2025, do të kryhen punime të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik. Si rezultat i kësaj, në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të rrymës. Ky është orari sipas rajoneve: Prishtinë Punime të domosdoshme për siguri të sistemit 1. Nga…
Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka njoftuar se të enjten më 06.11.2025, do të kryhen punime të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik.
Si rezultat i kësaj, në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të rrymës.
Ky është orari sipas rajoneve:
Prishtinë
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
1.
Nga TS 35/10kV Koliqi do të ndërprehet:
Dalja 10kV Keqekolla-Hjakobilla (kodi: 14016004) nga ora 10:00 deri 15:30
Vendet: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.
2.
Në NS 110/10/20 kV Prishtina 2
Nga Dalja 10 kV Normalja të ndërprehet trafostacioni:
TS 10/04kV TS Normalja-Gjin Gazulli 1 (kodi: 11000081045) nga ora 10:00 deri 15:30.
Vendet: Një pjesë e rr. “Shpetim Robaj”, AUK-u dhe Shkolla e Mesme “Gjin Gazulli”.
Arsyeja: Shtrirja e kabllos ABC sipas projektit.
Punime në projekte investive
1.
Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:
Pejë
Punime nga pala e tretë
1.
Nga TS 110/35/10[kV] Peja 1 do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Elkos Group (kodi: 50000008) nga ora 09:00 deri 17:00
Vendet: Elkos Group.
Arsyeja: Eliminimi i rrjetit të vjetër sipas zgjidhjes teknike me numër 3687.
Prizren
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
1.
Nga TS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:
Dalja 10kV Krusha (kodi: 30034011) nga ora 10:00 deri 15:30
Vendet: Krushë e Madhe, Krushë e Vogël, Randobravë, bizneset: Seperacioni. “10Maji”, Seperacioni. “Agimi”, Sep. “Isa Rexhepi”, Seperacioni. “Arbëria”, Seperacioni. “Kag-Asfallt” dhe N.P.T “Soni-Com”.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.
2.
NS 110/10[kV] Prizreni 3
Nga Dalja 10kV Zhupa në Stabilimentin Shpërndarës Fruti do te ndërprehen këta trafostacione nga ora 10:00 deri 14:30
1.NS 10/0.4kV Dili Kadrija (kodi: 31000026013)
2. NS 10/0.4kV Restoran-“Paradiso (kod: 31000026014)
3. NS 10/0.4kV Komuniteti Mushnikovë(kod: 31000026016)
4. NS 10/0.4kV Stajkovci (kodi: 31000026017)
5. NS 10/0.4kV Procredit bank (kodi: 31000026018)
6. NS 10/0.4kV Sredska I (kodi: 31000026019)
7. NS 10/0.4kV Sredska II (kodi: 31000026020)
8. NS 10/0.4kV Bogoshevci (kodi: 31000026021)
9. NS 10/0.4kV privat styropor (kodi: 31000026031)
10. NS 10/0.4kV Mushnikova I (kodi: 31000026032)
11. NS 10/0.4kV Mushnikova II (kodi: 31000026033)
12. NS 10/0.4kV Gornosella II (kodi: 31000026035)
13. NS 10/0.4kV Prevalla (kodi: 31000026036)
14. NS 10/0.4kV Sedi Tursi (kodi: 31000026038)
15. NS 10/0.4kV Valon Rugova(Shtepija e bardh) (kodi: 31000026039)
16. NS 10/0.4kV Lubinjë e Poshtme III (kodi: 31000026040)
17. NS 10/0.4kV Jahir Hasani-Sharri (kodi: 31000026041)
18. NS 10/0.4kV Vala-Llokvicë (kodi: 31000026042)
19. NS 10/0.4kV Agro Red Gold (kodi: 31000026043)
20. NS 10/0.4kV Valon Halim Gashi (kodi: 31000026044)
21. NS 10/0.4kV “Eurofood”Shpk (kodi: 31000026045)
22. NS 10/0.4kV Shari”shpk (kodi: 31000026046)
23. NS 10/0.4kV FILM PLAST”shpk (kodi: 31000026047)
24. NS 10/0.4kV Prevalla 2 (kodi: 31000026048)
25. NS 10/0.4kV Raman Melo Idrizi (kodi: 31000026049)
26. NS 10/0.4kV Villa Park Shpk (kodi: 31000026050)
27. NS 10/0.4kV Drajqiqi (kodi: 31000026022)
Vendet: Mushnikovë, Gornjasellë, Stajkoc, Sredskë, Drajçiq, Prevallë, Reçan, Lubinjë e Poshtme, Llokvic dhe Pllanjan,
Arsyeja: Ndërprerje për siguri – Vendosja e ndarësit linjor.
Punime nga pala e tretë
1.
Nga TS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:
Dalja 10kV Zjarrfikësit J11 (kodi: 30033011) ) nga ora 10:00 deri 13:00
Vendet: rr.Kaçaniku, rr.De Rada,rr. Ibrahim Lutfiu, rr.Joni dhe rr.Tirana.
Arsyeja: Realizimi i lidhjeve hyrëse/dalëse 10(20) kV në TS Blindën e Re 10(20) kV 630 kVA sipas pëlqimit elektro-energjetik.
Ferizaj
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
1.
Nga TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet:
Dalja 10kV Koshare (kodi: 41046005) nga ora 11:00 deri 14:30
Vendet: Koshare, Magjistralja Ferizaj-Shtime, Slivovë, Gllavicë dhe Dramjak.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, vendosja e shtyllave për lidhje unazore.
2.
Nga NS 110/35/10kV Ferizaj 1 (Bibaj) do të ndërprehet dalja 35kV – H05:
LP 35/10kV Kaqaniku – H06 (kodi 400430) pa tension mbesin daljet 10kV nga ora 09:00 deri 14:00.
Vendet: Rrugët: 2 Korriku (një pjesë), Agim Bajraku, Dushkaja, Emin Duraku, Ganimete Tërbeshi (një pjesë), Ismajl Qemajli, Ismajl Raka, Skendërbeu dhe rruga Vllezërit Çaka (një pjesë) si dhe një pjesë e Kaçanikut, Agim Bajrami, Emin Duraku (një pjesë), Ismajl Raka, Ramadan Agushi dhe Uçk, Demush Bilalli, Dëshmorët e Lirisë, Emin Duraku, Ismajl Qemajli (një pjesë), Ismajl Raka, Lagja e Re, Migjeni he rruga Vëllezërit Çaka (një pjesë); fshatrat: Biqec, Bob (një pjesë), Dubravë, Dushkaja, Kovaçec, Kukaj, Magjistralja Ferizaj-Kaçanik (një pjesë), Nikaj, Rekë, Soponicë, Tusha, Trimor (Kovaçec) (një pjesë), vajë, Kotlinë, Lumbardh (Kotlinë), Laq (një pjesë), Puset e Nikës (një pjesë), Strazhë, Bajnicë (një pjesë), Begrancë, Doganaj, Duraj, Elezaj, Fusha e Pajtimit (një pjesë), Gabricë, Kaçanik i Vjetër, Koxhaj (një pjesë), Magjistralja Ferizaj-Kaçanik (një pjesë), Stagovë dhe Çardak-Kaçaniku i Vjetër.
Arsyeja: Ndërrimi i kabllove dhe vendosje e torodialve.
3.
Nga NS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:
Dalja 10kV J06 Betoni (kodi: 40041002) nga ora 10:00 deri 14:30
Vendet: rr.”Prizrenit”, Saraishta, Lloshkobare, Llojza, Kosinë, Slivova, Dremjak dhe bizniset private.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, vendosja e shtyllave për lidhje unazore.
Punime në projekte investive
1.
Nga TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet:
Dalja 10kV Fshatrat- Magure (kodi: 41048002) prej orës 09:00 deri në ora 16:00
Vendet: Magure, Medvevc, Dobrajë, Rreze, Blinaje, Qylage, Poturovc, Torinë, Poturovc dhe Gllanicë.
Arsyeja: Projekte investive, energjizimi i trafos së re, sipas projektit të KEDS për LOT12 ( Dobrajë e Madhe – Te Bahtirët).
Punime nga pala e tretë
1.
Nga TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:
Dalja 10kV Konjuh (kodi: 41000004) nga ora 09:00 deri 13:00
Vendet: Lipjan (një pjesë), Konjuh, një pjesë e Banullës, Bizneset përgjatë Magjistralja Prishtinë- Ferizaj.
Arsyeja: Për realizimin e lidhëseve të tensionit të mesëm, sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar.
2.
Nga NS 110/35/10kV Lipjan do të ndërprehet:
NS 10/0.4kV TS Hafize Rrustemi me kod: (41000012366) nga ora 10:00 deri 14:00
Vendet: TS Hafize Rrustemi.
Arsyeja: Rritja e fuqisë nga 50kVA ne 160kVA, ndërrimi i panelit dhe trafos, sipas pëlqimit elektro-energjetik.
Mitrovicë
Punime në projekte investive
1.
Nga TS 110/10[kV] Mitrovica 2 do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Koshtova (kodi: 70000005) nga ora 09:00 deri 12:00
Vendet: fshatrat: Broboniç, Gradevc (një pjesë), Koshtovë, Koprivë (një pjesë), Vinac, Vinac i Epërm dhe Vinac i Poshtëm.
Arsyeja: Ngritja e shtyllave nën tension.
2.
Nga TS 110/10[kV] Mitrovica 2 do të ndërprehet:
Dalja 10/04[kV] Vinarc Kulle -1 Lahovit (kodi: 70000005002) nga ora 12:00 deri 17:00
Vendet: Fshatrat: Vinarc
Arsyeja: Projekte investive, ngritja esShtyllave nën tension.
Gjakovë
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
1.
Nga TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:
Dalja 10kV J32 Intermed (kodi: 81000032) nga ora 10:00 deri 15:00
Vendet: Rrezinë (një pjesë), rr. Skënderbeu (një pjesë), rr. Zidi Sadik Agës, Zona Industriale – dalje që përfshin konsumatorë komercial.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, kyçja e degëzimit të ri si dhe kyçja e dy transformatorëve në fshatin Rezinë.
Punime në projekte investive
1.
Nga TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:
Dalja 10kV Pataqani (kodi: 82000001) prej orës 08:00-09:00 dhe nga ora 16:00-17:00
Vendet: fshatrat: Bratotin, Drenoc, Nushpal, Pastasellë, Pataçan i Epërm, Pataçan i Poshtërm, Senoc, Varjak, dhe Zatriq.
Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarësit e tensionit të mesëm.
2.
Në TS 110/35/10 kV Rahoveci
Nga dalja 10 kV Pataqani do të ndërprehen trafostacionet:
TS 10/04kV Pompa e ujit (kodi: 82000001018) prej orës 08:00 deri në ora 17:00
TS 10/04kV Pataqani (kodi: 82000001002) prej orës 08:00 deri në ora 17:00
TS 10/04kV Pataqani I ulët II (kodi: 82000001003) prej orës 08:00 deri në ora 17:00
TS 10/04kV Pataqani I ulët II (kodi: 82000001024) prej orës 08:00 deri në ora 17:00
Vendet: Pataqan dhe Pompa e ujit.
Arsyeja: Projekte investive, ngritja e shtyllave nën tension, montimi i konzollave, montimi i izolatorëve, shtrirja e përçuesit me gjitha elementet përcjellëse si dhe punime tjetra elektrike në kuadër të Lot 12, Pataqani.
3.
Nga NS 35/10[kV] Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] J04 Ponosheci (kodi: 80080006) 13:00 dei 17:00
Vendet: fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.
Arsyeja: Projekte investive, Kalimi nga 10kV ne 20kV.
4.
Nga TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10kV J05 Dobroshi (kodi: 80080007) nga ora 09:00 deri 18:00
Vendet: fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë, Dobrosh, Hereç, Molliq, Nivokaz, Osek Hilë (një pjesë), Pacaj, Skivjan (një pjesë), Stubull; rrugët:Dedë Gjon Luli (një pjesë), Pashko Vasa dhe Lekë Dukagjini.
Arsyeja: Projekte Investive, Kalimi nga 10kV ne 20kV.
5.
Nga TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10kV J05 Ereniku (kodi: 80080011) nga ora 09:00 deri 18:00
Vendet: rr.Fehmi Agani, Lugbunari, rr.Nënë Tereza, Qerim, rr.Sadik Pozhegu, rr.Wesley Clark.
Arsyeja: Projekte investive, kalimi nga 10kV në 20kV.
6.
Nga TS 35/10 [kV] Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Cermjani (kodi: 80080012) nga ora 09:00 deri 11:00.
Vendet: fshatrat: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibare, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel dhe Zhdrellë.
Arsyeja: Ndarja e zbarrave gjate kalimit te daljeve nga 10kV ne 20kV.
7.
Nga NS 35/10[kV] Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] J02 Beci (kodi: 80080010) nga ora 09:00 deri 11:00.
Vendet: fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunar, Rr.Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot dhe Trakaniq.
Arsyeja: Ndarja e zbarrave gjate kalimit te daljeve nga 10kV ne 20kV.
8.
Nga NS 35/10 [kV] Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10[kV ]J04 Skivjan (kodi: 80080009) nga ora 09:00 deri 11:00.
Vendet: Fshatrat: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë (një pjesë), Osek Pashë, Plançor dhe Skivjan.
Arsyeja: Ndarja e zbarrave gjatë kalimit të daljeve nga 10kV në 20kV.
9.
Nga NS 35/10[kV] Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] J02 Ponosheci (kodi: 80080006) nga ora 09:00 deri 11:00.
Vendet: fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.
Arsyeja: Ndarja e zbarrave gjate kalimit te daljeve nga 10kV ne 20kV.
10
Nga NS 35/10[kV] Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] J11 Piskota 2 (kodi: 80080052) nga ora 09:00 deri 11:00.
Vendet: rr. Nëna Terezë, Viva freshi dhe ETC.
Arsyeja: Ndarja e zbarrave gjate kalimit te daljeve nga 10kV ne 20kV.
11.
Nga NS 35/10[kV] Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] J12 Piskota 1 (kodi: 80080051) nga ora 09:00 deri 11:00.
Vendet: rrugët: Adonis Byci, Ahmet Korenica, Carapatok, Dedë Gjon Luli, Dardania, Fehmi Agani, Gjon Sereqi, Ibrahim Fehmiu, Lekë Dukagjini, Lidhja e Prizrenit, Luigj Gurakuqi, Mark Lleshi, Mark Malota, Mihail Grameno, Minatori, Mithat Frashëri, Nënë Tereza, Pashko Vasa dhe Tivarit.
Arsyeja: Ndarja e zbarrave gjate kalimit te daljeve nga 10kV ne 20kV.
Gjilan
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
1.
Nga TS 35/10kV Artanë do të ndërprehet:
Dalja 10kV Slivovë (kodi: 60024003) nga ora 10:00 deri 15:30
Vendet: Bostoni, Turiqevc, Vllasali, Izvor, Koznicë, Svarqak, Prekoc, Manishincë, Zebincë, Vuqak, Llabjan, Llajshevc, Dragovc, Kukavicë dhe Gulmivodë.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.