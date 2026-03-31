Montella: Kosova ka një skuadër shumë cilësore, fat i keq që veç një mund të shkojë në botëror

31/03/2026 23:55

Trajneri i Turqisë Vincenzo Montella, ka folu pas ndeshjes me Kosovën në të cilën skuadra e tij triumfoi minimalisht 0:1.

Montella tha se “Dardanët” i vunë goxha në vështirësi.

“Kosova na vuri shumë në vështirësi. Ishim të përgatitur për këtë pasi Kosova ka një skuadër shumë cilësore, por është fat i keq që vetëm një skuadër mund të kalojë në Kampionatin Botëror”, deklaroi për Klan Kosovën strategu italian.

Ai falënderoi për organizimin dhe sportivitetit kryetarin e FFK-së Agim Ademin dhe selektorin Franco Foda.

Trajneri italian tha se ata erdhën tek mesi i fushës për t’i uruar.

Turqia biletën për Kampionat Botëror e siguroi pas 24 vjetësh.

