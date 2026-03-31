Abdixhiku: Ishim aq afër shqipe por kemi me ja dalë një ditë – Krenar me djemtë tanë

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka shkruar pas përfundimit të ndshjes Kosovë-Turqi, e cila solli rezultat negativ për Kosovën. Ai ka falënderuar lojtarët e Kombëtares së Kosovës që ka thënë se na "bënë të besojmë sërish".

Lajme

31/03/2026 23:19

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka shkruar pas përfundimit të ndshjes Kosovë-Turqi, e cila solli rezultat negativ për Kosovën.

Ai ka falënderuar lojtarët e Kombëtares së Kosovës që ka thënë se na “bënë të besojmë sërish”.

“Për disa çaste na dhatë ëndrrat më të bukura që mund t’i ketë një vend e secili njeri. Faleminderit që na bashkuat si rrallëherë, përtej çdo dallimi, nën një ndjenjë të vetme; krenarinë për vendin tonë. Faleminderit për dinjitetin që i dhatë kësaj fanele, për emocionet që s’shuhen dhe për shpresën që mbetet tutje”, ka shkruar Abdixhiku.

Ai ka thënë se ishim shumë afër.

“Ishim aq afër shqipe! Kemi me ja dalë një ditë. Krenar me djemtë tanë”, ka shkruar ai. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

March 31, 2026

Ndërtimi i sallës së vallëzimit me kapacitet 999 persona në Shtëpinë...

March 31, 2026

“Po t’i thoshit njerëzve në 99-tën se Kosovë do të arrinte...

March 31, 2026

Erdogan uron Turqinë për kualifikimin në Botërorin 2026 pas fitores ndaj...

March 31, 2026

Netanyahu: Më shumë se gjysma e luftës ka kaluar, Izraeli paralajmëron...

March 31, 2026

Trumpi konsideron sekuestrimin e uraniumit në Iran

March 21, 2026

Fajin nuk e ka Dekreti ligjor, fajin e ka vullneti i...

Lajme të fundit

Ndërtimi i sallës së vallëzimit me kapacitet 999...

Montella: Kosova ka një skuadër shumë cilësore, fat...

Ademi: Gladiatorët dardanë do të rikthehen edhe më...

Foda flet pas ndeshjes: Jam krenar me ekipin,...