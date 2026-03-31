Ndërtimi i sallës së vallëzimit me kapacitet 999 persona në Shtëpinë e Bardhë, Gjykata federale pezullon punimet
Një gjykatë federale urdhëroi të martën qeverinë e Donald Trump që të ndalojë ndërtimin e sallës së vallëzimit në Shtëpinë e Bardhë dhe të mos vazhdojë punimet pa miratimin e Kongresit.
Gjykatësi Richard Leon në Uashington, i emëruar nga ish-presidenti George W. Bush, pranoi kërkesën e një grupi mbrojtës të trashëgimisë kulturore për lëshimin e një urdhri të përkohshëm që ndalon përkohësisht projektin.
Sipas raportimeve të Associated Press, gjykatësi arriti në përfundimin se Fondi Kombëtar për Ruajtjen e Trashëgimisë Historike ka gjasa të fitojë rastin bazuar në pretendimet e tij, pasi “asnjë ligj nuk i jep Presidentit pushtetin që ai pretendon se ka”.
“Presidenti i Shteteve të Bashkuara është kujdestari i Shtëpisë së Bardhë për brezat e ardhshëm të familjeve presidenciale. Ai nuk është, megjithatë, pronari!”, shkroi gjykatësi.
Gjykatësi Leon pezullonte zbatimin e urdhrit të tij për 14 ditë, duke njohur se çështja “ngre probleme të reja dhe serioze” dhe se ndërprerja e një ndërtimi në zhvillim “mund të shkaktojë probleme në zinxhirin e furnizimit”. Ai gjithashtu theksoi se qeveria ka të ngjarë të apelojë vendimin e tij.
Gjykatësi vendosi se çdo punim ndërtimor i nevojshëm për sigurinë dhe mbrojtjen e Shtëpisë së Bardhë përjashtohet nga ky urdhër. Leon deklaroi se ka shqyrtuar materialet e qeverisë në mënyrë konfidenciale dhe ka arritur në përfundimin se ndalimi i ndërtimit nuk rrezikon sigurinë kombëtare, ka transmetuar Panorama.
Shtëpia e Bardhë njoftoi ndërtimin e sallës së vallëzimit verën e kaluar. Deri në fund të tetorit, Krahina Lindore ishte rrënuar për ndërtimin e sallës, që sipas Trump-it do të kishte kapacitet për 999 persona. Shtëpia e Bardhë deklaroi se ndërtimi i sallës prej nëntë akresh do të financohet nga donacione private dhe nga vetë Trump.