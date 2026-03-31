“Po t’i thoshit njerëzve në 99-tën se Kosovë do të arrinte këtu, nuk do t’iu besonin” – Hargreaves përgëzon edhe Kosovën pas ndeshjës

Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, Jonathan Hargreave, ka reaguar pasi Kosova humbi ndeshjen vendimtare ndaj Turqisë për kualifikim në Kampionatin Botëror. Hargreaves tha se Kosova ka arritur një përformancë të jashtëzakonshme. Ai ka thënë se po të thoshte dikush në vitin 1999 që Kosova do të arrijë këtu, nuk do të besonte. “Bravo Kosovës për…

31/03/2026 23:13

Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, Jonathan Hargreave, ka reaguar pasi Kosova humbi ndeshjen vendimtare ndaj Turqisë për kualifikim në Kampionatin Botëror.

Hargreaves tha se Kosova ka arritur një përformancë të jashtëzakonshme.

Ai ka thënë se po të thoshte dikush në vitin 1999 që Kosova do të arrijë këtu, nuk do të besonte.

“Bravo Kosovës për performancën e shkëlqyer dhe arritjen e jashtëzakonshme në këtë fushatë të Kupës së Botës. Ka shumë gjëra për të cilat mund të krenohesh. Herën tjetër do të jesh edhe më i mirë”, tha ai.

