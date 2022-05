Katër gjëra që Google Maps mund t’i bëjë

Google së fundmi njoftoi se po përgatit disa përmirësime për aplikacionin e saj të njohur të hartave, Google Maps , duke shtuar, ndër të tjera, mundësinë për të parë se sa tarifa do të duhet të paguajmë përpara se të nisim një udhëtim.

Aplikacioni nuk pushon kurrë së na mahnitur me veçoritë që u jep përdoruesve dhe nëse dëshironi të mbeteni pak më të impresionuar, është koha të mësoni 4 gjëra që nuk e dinit se mund t’i bënte:

Mat distancat

Google Maps mund të masë distancat e sakta të udhëtimit tuaj, deri në shtrirjen e shteteve ose provincave të tëra dhe lartësinë e një strukture. Kur jeni në PC ose celular, procesi është shumë i thjeshtë dhe nëse doni të mësoni më shumë rreth kësaj veçorie, thjesht duhet të merrni një ndihmë.

Ai ju kujton se ku keni parkuar

Nëse nuk mbani mend sepse jeni të çorientuar, mos u shqetësoni! Google Maps ju kujton dhe do t’ju udhëheqë me besim në këndin ku është parkuar makina juaj. Kështu, Google vendosi të shtojë një veçori të re në aplikacionin Google Maps, i cili do të mund të ruajë vendndodhjen ku përdoruesi ka parkuar makinën e tij.

Në versionin Android të aplikacionit, përdoruesi mund ta ruaj vendndodhjen thjesht duke klikuar në opsionin e ri “Ruaj parkimin”, ndërsa në iOS aplikacioni ruan automatikisht vendndodhjen kur motori i makinës fiket.

Regjistron ku ke shkuar

Historia e itinerareve të përshkuar nga përdoruesit e shërbimit të Google, faqet që vizitojnë dhe fotot që ata kanë bërë me kalimin e kohës shfaqet në Timeline të ri të Google Maps, ose me fjalë të tjera, Historia e Vendndodhjes.

Në llogarinë e Google që mbani, mund të shihni se cilat sajte keni vizituar më shpesh dhe për sa kohë. Edhe rrugët shfaqen. Sigurisht, nëse dëshironi, mund të çaktivizoni Historinë e Vendndodhjes. Nëse dëshironi të shihni se çfarë po ndodh atje çdo ditë, hyni në llogarinë tuaj dhe kontrolloni: https://www.google.com/maps/timeline.

Mund t’ju kthejë pas në kohë

A e dini se mund të shihni se si ishte zona juaj të paktën një dekadë më parë? Google Maps ju lejon të udhëtoni pas në kohë.