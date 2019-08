Katastrofa e Katarit 2022: 1200 punëtorë të vdekur, 4 muaj të papaguar

Organizata Arabe për të Drejtat e Njeriut në Mbretërinë e Bashkuar dhe Evropë, Trashëgimia Afrikane e të Drejtave të Njeriut, dhe Shoqata e Gjirit për të Drejta dhe Liri kanë thënë se ata ngritën një ankesë të përbashkët kundër Ali Bin Samikh Al Marri, sekretari i përgjithshëm i Komitetit Kombëtar të të Drejtave të Njeriut në Katar.

Ata gjithashtu akuzuan Al Marri [avokat] për përfitimin që mori për ta zbardhur imazhin e Katarit dhe duke harxhuar paratë e vogla të emirateve për “politizimin” e çështjeve të të drejtave, përcjell lajmi.net.

Ankesa është paraqitur në disa institucione ndërkombëtare, përfshirë Aleancën Globale për të Drejtat e Njeriut, Komisionerin e Lartë të KB për të Drejtat e Njeriut, Komitetin e KB për të Drejtat e Njeriut në Bashkimin Evropian dhe organin botëror të futbollit, FIFA.

Të tre organizatat i kanë kërkuar Aleancës Globale për të Drejtat Kombëtare të Njeriut të hapë një hetim mbi bashkëpunimin e Al Marri dhe të sigurojë që ai dhe paneli i tij nuk do t’i shpëtojnë ndëshkimit, thanë ata në një deklaratë për shtyp.

Për më tepër, thuhet se punëtorët nuk janë paguar asnjë cent për katër muaj rresht. /Lajmi.net/

Qatar paid hundreds of millions in bribes to host #FIFA. They’ve starved their poor workers and paid them nothing for 4 months. Many are dying, and some have already died. You can thank @TamimBinHamad @A_AlAthbah @saifaalthani @ahjh_althani and @aljazeera. pic.twitter.com/GWP836rbbC

— Imam of Peace (@Imamofpeace) August 20, 2019