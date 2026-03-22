Katari thotë se shtatë persona vdiqën nga rrëzimi i një helikopteri ushtarak
Katari konfirmoi më 22 mars se katër pjesëtarë të personelit ushtarak të tij dhe tre shtetas turq, përfshirë një ushtar, u vranë në bordin e një helikopteri që u rrëzua në ujërat territoriale të Katarit.
Katari konfirmoi më 22 mars se katër pjesëtarë të personelit ushtarak të tij dhe tre shtetas turq, përfshirë një ushtar, u vranë në bordin e një helikopteri që u rrëzua në ujërat territoriale të Katarit.
Ministria e Brendshme e këtij shteti të Gjirit Persik tha se operacionet e shpëtimit kanë përfunduar dhe është konfirmuar se shtatë individët kanë vdekur.
“Të gjithë ata që ishin në bord u gjetën, shtatë persona, vdekja e të cilëve është konfirmuar”, tha Ministria e Brendshme.
Më herët, Ministria e Mbrojtjes e Katarit identifikoi katër viktimat, pjesëtarë të ushtrisë së Katarit.
Ata janë viktimat e para nga të dyja shtetet që kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt dhe Republika Islamike nisi sulme hakmarrëse ndaj fqinjëve në Gjirin Persik.
Ministria e Mbrojtjes e Turqisë tha se një helikopter i forcave të armatosura të Katarit “po kryente një stërvitje si pjesë e Komandës së Përbashkët Katar-Turqi, kur u rrëzua në det”.
“Një pjesëtar i forcave të armatosura të Turqisë dhe dy teknikë nga [kompania turke e armëve] Aselsan” u vranë gjatë rrëzimit.
Ministria e Mbrojtjes e Katarit tha më herët gjatë së dielës se helikopteri u rrëzua për shkak të “problemeve teknike” gjatë një fluturimi rutinë.
Në javët e fundit, gjatë luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, infrastruktura energjetike në Katar, sikurse edhe në vende të tjera të Gjirit Persik, ka qenë në shënjestër të sulmeve ajrore.
Më 17 mars, Katari dëboi atashetë ushtarakë dhe të sigurisë të Ambasadës Iraniane në Doha. REL