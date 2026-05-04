​Kamberi: Raporti i Komitetit të OKB-së konfirmon shqetësimet për pozitën e shqiptarëve në Luginë të Preshevës

04/05/2026 23:00

Deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë Shaip Kamberi vlerësoi se raporti më i fundit i Komitetit për Eliminimin e Diskriminimit Racor i OKB-së konfirmon shqetësimet që prej kohësh janë ngritur për pozitën e shqiptarëve në Luginë të Preshevës.

“Konstatimet për gjuhën e urrejtjes ndaj pakicës shqiptare, përfaqësimin e pamjaftueshëm në institucione dhe, mbi të gjitha, aplikimin diskriminues të ligjit për vendbanimin, që ka rezultuar në pasivizimin e adresave dhe humbjen e të drejtave civile e politike, paraqesin një pasqyrë serioze që kërkon përgjigje të menjëhershme institucionale.

Këto gjetje nuk janë thjesht vlerësime teknike, por reflektim i një realiteti të përjetuar nga qytetarët shqiptarë. Ato duhet të shërbejnë si bazë për veprim konkret, në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe obligimet që burojnë nga konventat për të drejtat e njeriut.

Respektimi i të drejtave të pakicave nuk është çështje zgjedhjeje politike, por detyrim ndërkombëtar dhe themel i një shoqërie demokratike”, shkroi Kamberi.

