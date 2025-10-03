Kajtazi: Mimoza Kusari në Prokurori ka thënë se biseda me Radoiçiqin është e vërtetë

03/10/2025 22:27

Analisti Vehbi Kajtazi ka komentuar rastin e hedhjes poshtë të kallëzimit penal të Mimoza Kusari-Lilës kundër tij për publikimin e bisedës telefonike të kryetares së Alternativës me Millan Radoiçiqin.

Në një aktvendim të nxjerrë javën e kaluar, Prokuroria Speciale ka konstatuar se nuk ka gjetur elemente të veprës penale në rastin e publikimit të audio-incizimit të publikuar nga Paparaci.

Kusari-Lila, në tetor të vitit të kaluar parashtroi kallëzim penal për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit ndaj gazetarit Kajtazi.

Rreth kësaj çështjeje, Kajtazi në Rubikon theksoi se sot e ka pranuar edhe njoftimin për rastin nga ana e prokurorisë.

