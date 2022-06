Joshua e pyet Usyk për situatën në Ukrainë dhe i jep kurajo: Mbaje kokën lart

Dyshja po përgatiten për duelin e tyre që do ta kenë në Arabi, në fund të muajit gusht.

Para duelit, Joshua dhe Usyk janë takuar, ku kanë shkëmbyer disa fjalë. AJ nuk ka lënë anash situatën në Ukrainë, duke tentuar ta motivojë kundërshtarin e tij që është ukrainas.

“Si është familja?”, e pyeti Joshua boksierin ukrainas, përcjell lajmi.net. “Mirë”, tha Usyk.

