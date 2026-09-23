“Jo në emrin tonë”, Leonora Jakupi me fjalim të fuqishëm nga sheshi
Këngëtarja Leonora Jakupi ka mbajtur një fjalim nga sheshi, ku po mbahet protesta në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së. Jakupi ka thënë se ndoshta ky mund të jetë një nga fjalimet e saj më të dhimbshme, teksa ka shprehur urimin që “heronjtë tanë” të kthehen në shtëpi. “Nashta mund të jetë ky fjalimi im i…
ShowBiz
Këngëtarja Leonora Jakupi ka mbajtur një fjalim nga sheshi, ku po mbahet protesta në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së.
Jakupi ka thënë se ndoshta ky mund të jetë një nga fjalimet e saj më të dhimbshme, teksa ka shprehur urimin që “heronjtë tanë” të kthehen në shtëpi.
“Nashta mund të jetë ky fjalimi im i fundit i dhimbshëm. Uroj që heronjtë tanë të kthehen në shtëpi. Të bëhemi bashkë, ngado që jeni, për këtë kauzë, për këtë histori dhe të jemi bashkë gjithmonë. Por të mos harrojmë Ushtrinë tonë Çlirimtare dhe djemtë tanë më të mirë që kanë qenë ombrella jonë”, ka deklaruar Jakupi.
Ajo u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos lejojnë ndarjet dhe përçarjet mes tyre, duke theksuar rëndësinë e kujtimit të sakrificës së dëshmorëve.
“Të mos lejojmë që ndarja mes nesh të bëhet më e madhe, të mos përçahemi dhe të mos harrojmë sakrificën e dëshmorëve tanë. Jemi popull që nuk i frikësohemi drejtësisë, por kërkojmë drejtësi. Jo në emrin tonë”, është shprehur ajo nga sheshi.