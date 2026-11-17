“JO NË EMRIN TIM” aksion në Prishtinë: Thaçi u dënua me 25 vjet burg, Shesheli me 15 vjet!
“Evropë ku është drejtësia?”, kështu shkruhet në pankartën e platformës “JO NË EMRIN TIM”, që është duke zhvilluar aksion në Prishtinë. Ky aksion vjen pas dënimeve të Hagës, në rastin e dytë, për pengim të drejtësisë, transmeton lajmi.net. Në pankartë shkruhet që krimineli Vjoislav Sheshel u dënua veç me 15 vjet burg, kurse ish-presidenti i…
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“Evropë ku është drejtësia?”, kështu shkruhet në pankartën e platformës “JO NË EMRIN TIM”, që është duke zhvilluar aksion në Prishtinë.
Ky aksion vjen pas dënimeve të Hagës, në rastin e dytë, për pengim të drejtësisë, transmeton lajmi.net.
Në pankartë shkruhet që krimineli Vjoislav Sheshel u dënua veç me 15 vjet burg, kurse ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi me 25 vjet burgim.
Po ashtu, në pankartë, janë vendosur edhe shifrat e dëmeve të luftës që Serbia i ka bërë në Kosovës./lajmi.net/