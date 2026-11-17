Rrezik për shëndetin, IKSHPK u bën thirrje qytetarëve të mos konsumojnë serinë e identifikuar të qumështit VITA
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos konsumojnë një seri të caktuar të qumështit VITA, pasi analizat laboratorike kanë konfirmuar praninë e një substance toksike mbi nivelin maksimal të lejuar. IKSHPK ka rikujtuar rekomandimet e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV), sipas të cilave seria e identifikuar…
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Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos konsumojnë një seri të caktuar të qumështit VITA, pasi analizat laboratorike kanë konfirmuar praninë e një substance toksike mbi nivelin maksimal të lejuar.
IKSHPK ka rikujtuar rekomandimet e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV), sipas të cilave seria e identifikuar e qumështit VITA UHT me 3.2 për qind yndyrë është tërhequr nga tregu, raporton lajmi.net.
Sipas njoftimit, analizat laboratorike të kryera në Austri kanë konfirmuar praninë e aflatoksinës M1 në përqendrim prej 0.065 µg/kg, ndërsa niveli maksimal i lejuar është 0.050 µg/kg.
Komunikatë e plotë:
Qytetarët të ndjekin rekomandimet e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë për moskonsumimin e serisë së identifikuar të qumështit VITA
Prishtinë, 17 nëntor 2026
Bazuar në njoftimin dhe rekomandimet e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV), ua rikujtojmë qytetarëve se seria e identifikuar e qumështit VITA UHT 3.2% yndyrë është tërhequr nga tregu, pasi analizat laboratorike kanë konfirmuar praninë e aflatoksinës M1 mbi nivelin maksimal të lejuar.
Produkti për të cilin vlen paralajmërimi i AUV-it:
• Produkti: VITA – Qumësht UHT 3.2% yndyrë
• Prodhuesi: ABRAZEN SH.P.K. (Qumështorja VITA)
• Paketimi: 1 litër
• Data e prodhimit: 18.07.2026
• Afati i përdorimit: 18.01.2027
Sipas rezultateve të publikuara nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, analizat laboratorike të kryera në Austri kanë konstatuar përqendrim të aflatoksinës M1 prej 0.065 µg/kg, ndërsa niveli maksimal i lejuar është 0.050 µg/kg.
Aflatoksina M1 është substancë toksike dhe ekspozimi i vazhdueshëm e afatgjatë ndaj saj mund të paraqesë rrezik për shëndetin, veçanërisht për shkak të efekteve të mundshme në mëlçi.
IKSHPK mbetet e përkushtuar në komunikimin me qytetarët dhe mbrojtjen e shëndetit publik./Lajmi.net/