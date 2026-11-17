Gati 2 trilionë dollarë humbje – a mund të mbijetojë Nvidia pa njeriun që e bëri gjigant?
Gjiganti amerikan i teknologjisë, Nvidia, ka humbur rreth 1.8 trilionë dollarë (1.6 trilion euro) nga vlera e tij në treg që nga niveli rekord i 6 tetorit, ndërsa dorëheqja e drejtorit ekzekutiv Jensen Huang ka shtuar pasigurinë mes investitorëve. Dikur kompania më e vlefshme në botë, Nvidia tani përballet me pikëpyetje për të ardhmen dhe…
Bota
Gjiganti amerikan i teknologjisë, Nvidia, ka humbur rreth 1.8 trilionë dollarë (1.6 trilion euro) nga vlera e tij në treg që nga niveli rekord i 6 tetorit, ndërsa dorëheqja e drejtorit ekzekutiv Jensen Huang ka shtuar pasigurinë mes investitorëve.
Dikur kompania më e vlefshme në botë, Nvidia tani përballet me pikëpyetje për të ardhmen dhe aftësinë për të ruajtur ritmin e jashtëzakonshëm të rritjes në industrinë e inteligjencës artificiale, raporton Euronews.
Huang, 63 vjeç, ishte një nga figurat kryesore të zhvillimit të kësaj industrie, duke nxitur investimet në çipa të avancuar dhe marrëveshje financiare me kompani teknologjike, furnizues dhe laboratorë të inteligjencës artificiale.
Pas largimit të tij, drejtimin e përkohshëm të Nvidia e ka marrë Colette Kress, drejtoreshë financiare e kompanisë që nga viti 2013, ndërsa bordi po kërkon një pasardhës të përhershëm.
Analistët vlerësojnë se sfida kryesore për drejtuesen e re do të jetë ruajtja e marrëdhënieve me klientët dhe vazhdimi i strategjisë që e shndërroi Nvidia në një nga kompanitë më të rëndësishme të teknologjisë.
“Industria e inteligjencës artificiale po zhvillohet me një ritëm të jashtëzakonshëm dhe nuk është e lehtë të qëndrosh në hap me zhvillimet teknologjike dhe të identifikosh mundësitë e së ardhmes”, deklaroi Dan Coatsworth nga AJ Bell.
Sipas Kunjan Sobhani, analist në Bloomberg Intelligence, largimi i Huang nuk pritet të ndikojë menjëherë në parashikimet e fitimeve për vitet 2027 dhe 2028, por mund të krijojë rreziqe afatgjata lidhur me drejtimin, marrëveshjet e biznesit dhe marrëdhëniet me Kinën.
Rënia e aksioneve dhe shqetësimet e investitorëve
Pas raportimeve për jetën private të Huang dhe dorëheqjes së tij, Nvidia humbi rreth 900 miliardë dollarë nga vlera e tregut brenda pak ditësh.
Në total, humbjet kanë arritur në rreth 1.8 trilionë dollarë që nga 6 tetori, kur aksionet kishin arritur çmimin rekord prej 239.24 dollarësh.
Të enjten, aksionet ranë me 4.3 për qind, duke përfunduar tregtimin në 166.19 dollarë, pranë nivelit më të ulët të 52 javëve të fundit.
Megjithatë, analistët theksojnë se kërkesa për produktet e Nvidia vazhdon të jetë e lartë dhe se largimi i një drejtori ekzekutiv nuk nënkupton domosdoshmërisht dobësimin e menjëhershëm të kompanisë.
“Asnjë drejtor ekzekutiv nuk është i pazëvendësueshëm dhe aktiviteti i përditshëm i Nvidia do të vazhdojë. Ajo që mund të vihet në pikëpyetje është vizioni afatgjatë”, tha Coatsworth.
Disa institucione financiare kanë ulur objektivat e çmimit të aksioneve.
Bernstein dhe Baird i kanë vendosur ato në 200 dollarë, ndërsa Citi e ka ulur objektivin nga 285 në 225 dollarë.
Goldman Sachs, ndërkohë, ka ruajtur rekomandimin për blerjen e aksioneve dhe objektivin prej 220 dollarësh, duke iu referuar porosive ekzistuese dhe planeve për produkte të reja.
Analistët e Yorkville Ives kishin vlerësuar më herët se aksionet e Nvidia do të vlenin rreth 225 dollarë pa Huang në krye, krahasuar me 300 dollarë nëse ai do të vazhdonte drejtimin.
Rezultatet financiare të 17 nëntorit, testi i radhës për Nvidia
Vëmendja e investitorëve tani është përqendruar te raporti financiar që Nvidia pritet të publikojë të martën, më 17 nëntor.
Kompania kishte regjistruar të ardhura prej 96.2 miliardë dollarësh gjatë tremujorit që përfundoi më 26 korrik, më shumë se dyfishi i periudhës krahasuese, ndërsa qendrat e të dhënave përbënin mbi 90 për qind të shitjeve.
Për tremujorin e ardhshëm që do të raportohet, Nvidia parashikon të ardhura prej rreth 108 miliardë dollarësh, ndërsa analistët presin 109.3 miliardë dollarë.
Investitorët do të ndjekin me kujdes nëse kompanitë teknologjike do të vazhdojnë investimet në inteligjencën artificiale, nëse Nvidia do t’i dorëzojë sistemet e reja Vera Rubin sipas planit dhe nëse marrëveshjet financiare do të vazhdojnë nën drejtimin e Kress.
Rezultatet e ardhshme pritet të japin një pasqyrë më të qartë për potencialin e rritjes së Nvidia dhe aftësinë e kompanisë për të ruajtur pozicionin e saj në industrinë globale të inteligjencës artificiale edhe pas largimit të Jensen Huang.