Japonia shënon përsëri, Gjermania në disavantazh

Kombëtarja e Japonisë ka kaluar në epërsi prej 2:1 në ndeshjen kundër Gjermanisë, përmes golit të shënuar nga Takuma Asano, raporton KosovaPress.

Asano shënon për 2:1 në minutën e 84’ të ndeshjes.

Golin e gjeni më poshtë.

GOAL | GERMANY 1-2 JAPAN

⚽ Asano Takuma

Comeback Completed !

It was a brilliant effort as he calmly put the ball inside the net with a fine finish to open the game#FIFAWORLDCUP #WORLDCUPpic.twitter.com/3Geq4hrGsY

— FOOTY HUB (@Footyhub01) November 23, 2022