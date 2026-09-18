Enver Hasani për dënimin ndaj Thaçit e të tjerëve: Është totalisht i papranueshëm – elementet e aktgjykimit ishin abstrakte

Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani, ka kritikuar aktgjykimin ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve, duke e cilësuar atë si të papranueshëm. Hasani ka deklaruar se qasja e tij ndaj aktgjykimit ishte e dukshme që në fillim të leximit të letrës hyrëse, duke thënë se që në fjalinë e dytë kishte vërejtur probleme në mënyrën…

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18/09/2026 22:21

Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani, ka kritikuar aktgjykimin ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve, duke e cilësuar atë si të papranueshëm.

Hasani ka deklaruar se qasja e tij ndaj aktgjykimit ishte e dukshme që në fillim të leximit të letrës hyrëse, duke thënë se që në fjalinë e dytë kishte vërejtur probleme në mënyrën se si ishte trajtuar rasti.

“Si ia ka filluar me lexu letrën hyrëse, që në fjalinë e dytë e kam parë qasjen, aty shihej që është shumë keq”, ka deklaruar Hasani.

Sipas tij, elementet e aktgjykimit nuk kanë qenë të strukturuara në mënyrë objektive dhe subjektive, duke e cilësuar atë si një aktgjykim tërësisht abstrakt.

“Elementet e aktgjykimit nuk ishin as objektive, as subjektive, dhe ishte tërësisht abstrakt”, u shpreh ai.

Hasani ka theksuar se bëhet fjalë për një vendim të shkallës së parë, ndërsa ka vlerësuar se aktgjykimi është i papranueshëm.

“Tek e fundit, kjo është vendim i shkallës së parë, dhe është total aktgjykim i papranueshëm”, ka deklaruar Hasani. Aktgjykimi i së mërkurës dënoi Hashim Thaçin, Jakup Krasniqin, Kadri Veselin dhe Rexhep Selimin.

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