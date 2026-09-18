Përleshje në sheshin e Mitrovicës, dy të lënduar – arrestohet një person
Një përleshje ka ndodhur pak më pakë në sheshin e qytetit në Mitrovicën e Jugut, ku janë lënduar dy persona. Kështu ka bërë të ditur zëdhënësi i Policisë së Kosovës, në rajonin e Mitrovicës së jugut, Avni Zahiti. ‘‘Rreth orës 21:44, është raportuar për një përleshje në Sheshin “Mehë Uka” në Mitrovicë, ku dy persona…
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Një përleshje ka ndodhur pak më pakë në sheshin e qytetit në Mitrovicën e Jugut, ku janë lënduar dy persona.
Kështu ka bërë të ditur zëdhënësi i Policisë së Kosovës, në rajonin e Mitrovicës së jugut, Avni Zahiti.
‘‘Rreth orës 21:44, është raportuar për një përleshje në Sheshin “Mehë Uka” në Mitrovicë, ku dy persona të moshës madhore kanë pësuar lëndime dhe janë dërguar për tretman mjekësor. Sipas informatave të para, lëndimet dyshohet se janë shkaktuar nga një mjet i mprehtë. Policia ka identifikuar dhe arrestuar një person të dyshuar. Hetuesit policorë janë duke vazhduar me veprime hetimore’’, ka thënë ai.