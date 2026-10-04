Ish-drejtori i Inspeksionit mohon se e kërcënoi me jetë kryetarin e Obiliqit: Nuk është e vërtetë, kam dhënë deklaratën para organeve të rendit
Ish-drejtori i Inspeksionit në Komunën e Obiliqit, Hajrullah Preniqi, ka reaguar lidhur me pretendimet e kryetarit të kësaj komune, Halil Thaçi, se është kërcënuar me jetë. Në një deklaratë për Telegrafin, Preniqi ka thënë se është e vërtetë që kryetari i komunës e ka raportuar rastin, por ka mohuar se ndaj tij ka pasur ndonjë…
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Ish-drejtori i Inspeksionit në Komunën e Obiliqit, Hajrullah Preniqi, ka reaguar lidhur me pretendimet e kryetarit të kësaj komune, Halil Thaçi, se është kërcënuar me jetë.
Në një deklaratë për Telegrafin, Preniqi ka thënë se është e vërtetë që kryetari i komunës e ka raportuar rastin, por ka mohuar se ndaj tij ka pasur ndonjë kërcënim nga ana e tij.
“Lidhur me rastin është e vërtetë që kryetari i komunës më ka raportuar gjoja për kërcënim, por në realitet kërcënim nga ana ime nuk ka pasur dhe nuk është e vërtetë për atë çfarë thotë ai”, ka deklaruar Preniqi.
Ai ka bërë të ditur se ka dhënë deklaratën e tij para organeve të rendit lidhur me rastin.
“Unë po ashtu kam dhënë deklaratën time para organeve të rendit”, ka thënë Preniqi.
Reagimi i tij vjen pas deklaratave të kryetarit të Obiliqit, Halil Thaçi, i cili ka pretenduar se është kërcënuar me jetë nga Preniqi.