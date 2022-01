Inzaghi flet para finales së Superkupës ndaj Juventusit: Është një finale – nuk ka favoritë

Ndeshja mes fituesve të Serie A të sezonit të kaluar dhe Kupës së Italisë fillon nesër në orën 21:00.

“Ne do të kemi nevojë për një paraqitje agresive dhe të vendosur. Jemi të vetëdijshëm se do të ketë momente ku Juve do të na krijojë telashe”, tha Inzaghi në një konferencë për shtyp.

“Në gusht, ata dukeshin favorit për Scudetton, me Interin dhe klubet e tjera në garë. Por fusha ka rëndësi. Tani jemi në krye, por gara do të jetë e hapur deri në fund.

“Juventusi ka një ekip konkurrues, Bonucci dhe Chiellini do të luajnë dhe dua t’i uroj fat Federico Chiesa-s. Unë nuk e njoh djaloshin personalisht, por kam luajtur me babanë e tij te Lazio. Federico është një trashëgimi për futbollin italian”.

Interi barazoi 1-1 kundër Juventusit në tetor, me bardhezinjtë që shënuan golin e barazimit me një goditje dënimi të vonuar nga Paulo Dybala.

“Ne menduam se e kishim fituar atë ndeshje, pastaj ishte ajo penallti. Megjithatë, ishte shumë muaj më parë dhe të dyja skuadrat kanë evoluar që atëherë”, tha Inzaghi.

“Nuk ishte një ndeshje e bukur për të dyja skuadrat që nuk arritën standardet e tyre.

“Ne kemi një seancë stërvitore sot, luajtëm të dielën mbrëma dhe të gjithë ndihen mirë, përfshirë Edin Dzeko dhe Joaquin Correa.

“Të katër sulmuesit janë në formë, dy do të startojnë dhe dy do të shkojnë në pankinë. Të kesh shumë opsione nuk ka qenë kurrë problem.”

“Është një finale dhe nuk ka favorite në këto ndeshje. Juventusi është i pamposhtur në tetë ndeshjet e fundit dhe ata bënë diçka të jashtëzakonshme të dielën.

“Ata janë mësuar të luajnë në finale, kanë lojtarë me përvojë, por ne jemi në një moment të mirë”, ka theksuar Inzaghi.

Interi është lider në tabelën e Serisë A dhe ka fituar tetë ndeshjet e fundit radhazi në Serie A. /Lajmi.net/