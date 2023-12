Inteligjenca Artificiale fuqizon sistemin e ri operativ të Samsung Një rrjedhje masive e informacioneve për përmbajtjen e sistemit të ri operativ One UI 6.1, zbuloi disa veçori të fuqizuara nga inteligjenca artificiale që do të vijnë në telefonat Samsung vitin e ardhshëm. Versioni One UI 6.1, ka të ngjarë të arrijë së bashku me linjën Galaxy S24 që vjen në fillim të 2024-ës. Shumica…