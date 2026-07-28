Përparim Rama reagon pas tragjedisë në vendpunishten në Prishtinë: Humbja e një jete në punë është tragjedi

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka reaguar pas aksidentit tragjik që ndodhi të martën në një vendpunishte ndërtimore në rrugën “Holger Petersen”, ku një punëtor humbi jetën, ndërsa një tjetër mbeti i lënduar rëndë. Përmes një postimi, Rama shprehu ngushëllimet për familjen e viktimës dhe uroi shërim të shpejtë për punëtorin e lënduar, raporton lajmi.net…

Lajme

28/07/2026 19:35

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka reaguar pas aksidentit tragjik që ndodhi të martën në një vendpunishte ndërtimore në rrugën “Holger Petersen”, ku një punëtor humbi jetën, ndërsa një tjetër mbeti i lënduar rëndë.

Përmes një postimi, Rama shprehu ngushëllimet për familjen e viktimës dhe uroi shërim të shpejtë për punëtorin e lënduar, raporton lajmi.net

“Me pikëllim të thellë mora lajmin për humbjen tragjike të jetës së një punëtori në aksidentin e sotëm në një vendpunishte ndërtimore në rrugën ‘Holger Petersen’. Në emrin tim dhe të Kryeqytetit, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes, ndërsa të lënduarit i uroj shërim sa më të shpejtë”, ka shkruar Rama.

Postimi i plotë:

Me pikëllim të thellë mora lajmin për humbjen tragjike të jetës së një punëtori në aksidentin e sotëm në një vendpunishte ndërtimore në rrugën “Holger Petersen”.

Në emrin tim dhe të Kryeqytetit, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes, ndërsa të lënduarit i uroj shërim sa më të shpejtë.
Falënderoj Brigadën Profesionale të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit, Policinë e Kosovës, ekipet e Urgjencës Mjekësore, Njësinë për Reagim të Shpejtë dhe Siguri, si dhe Drejtorinë për Siguri dhe Emergjenca për reagimin e menjëhershëm dhe profesionalizmin e treguar në këtë ndërhyrje të vështirë.
Rrethanat e aksidentit po hetohen nga organet kompetente. Vlerësimi i respektimit të standardeve të sigurisë dhe mbrojtjes në punë është kompetencë e Inspektoratit Qendror të Punës, institucion në kuadër të nivelit qendror, dhe presim që hetimet të zbardhin plotësisht shkaqet dhe përgjegjësitë për këtë rast.
Humbja e një jete në vendin e punës është një tragjedi që duhet të na rikujtojë të gjithëve se siguria në punë duhet të jetë prioritet i panegociueshëm dhe standard që respektohet në çdo vendpunishte./Lajmi.net/

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