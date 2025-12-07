Incidenti në Aeroportin ‘Sabiha Gökçen’ i aeroplanit Prishtinë-Stamboll, pamjet tregojnë çfarë ndodhi
Aeroplani që ka fluturuar nga Prishtina në Stamboll, ka dalur nga pista. Nuk është raportuar për persona të lënduar dhe udhëtarët janë larguar në mënyrë të rregullt nga aeroporti. Janë publikuar pamjet kur ka dalur nga pista ky aeroplan. Në videon më poshtë mund ta shihni se si ka ndodhur rasti në Aeroportin ‘Sabiha Gökçen’…
Lajme
Aeroplani që ka fluturuar nga Prishtina në Stamboll, ka dalur nga pista.
Nuk është raportuar për persona të lënduar dhe udhëtarët janë larguar në mënyrë të rregullt nga aeroporti.
Janë publikuar pamjet kur ka dalur nga pista ky aeroplan.
Në videon më poshtë mund ta shihni se si ka ndodhur rasti në Aeroportin ‘Sabiha Gökçen’ në Turqi: