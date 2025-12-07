Incidenti në Aeroportin ‘Sabiha Gökçen’ i aeroplanit Prishtinë-Stamboll, pamjet tregojnë çfarë ndodhi

Aeroplani që ka fluturuar nga Prishtina në Stamboll, ka dalur nga pista. Nuk është raportuar për persona të lënduar dhe udhëtarët janë larguar në mënyrë të rregullt nga aeroporti. Janë publikuar pamjet kur ka dalur nga pista ky aeroplan. Në videon më poshtë mund ta shihni se si ka ndodhur rasti në Aeroportin ‘Sabiha Gökçen’…

Lajme

07/12/2025 23:53

Aeroplani që ka fluturuar nga Prishtina në Stamboll, ka dalur nga pista.

Nuk është raportuar për persona të lënduar dhe udhëtarët janë larguar në mënyrë të rregullt nga aeroporti.

Janë publikuar pamjet kur ka dalur nga pista ky aeroplan.

Në videon më poshtë mund ta shihni se si ka ndodhur rasti në Aeroportin ‘Sabiha Gökçen’ në Turqi:

Artikuj të ngjashëm

December 8, 2025

Nisma publikon listën me kandidatët për deputetë

Lajme të fundit

Nisma publikon listën me kandidatët për deputetë

PDK, LDK dhe AAK i publikojnë listat me...

Syla: Fatmir Limaj ma PDK nuk mundet me kanë se qe 12 vjet s’u kanë aty

​Tërmet me fuqi 4.6 ballë godet Turqinë lindore