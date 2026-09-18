Incidenti me Aida Dërgutin, policia: Është suspenduar një zyrtar policor i trafikut
Policia e Kosovës ka tentuar sot të ndalojë Aida Dërgutin e PDK-së nën pretendimin se, siç u raportua, shkeli rregullat e komunikacionit derisa po kalonte rrugën për t’iu bashkuar protestës së sotme të OVL UÇK’së. Kjo çoi në një përplasje të protestuesve me policinë, të cilët kundërshtuan ndalimin e saj. Rreth këtij rasti ka folur…
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Policia e Kosovës ka tentuar sot të ndalojë Aida Dërgutin e PDK-së nën pretendimin se, siç u raportua, shkeli rregullat e komunikacionit derisa po kalonte rrugën për t’iu bashkuar protestës së sotme të OVL UÇK’së. Kjo çoi në një përplasje të protestuesve me policinë, të cilët kundërshtuan ndalimin e saj.
Rreth këtij rasti ka folur zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Baki Kelani. Ky i fundit ka njoftuar se, lidhur me këtë, PK-ja suspenduar një zyrtar policor të trafikut.
‘’Referuar kërkesës suaj ju konformojmë se, Policia e Kosovës bazuar në udhëzimet dhe procedurat e parapara, ka suspenduar një zyrtarë policor të trafikut, i cili ka qenë i përfshirë në një rast para fillimit të protestës së sotme në kryeqytet’’, ka thënë ai për lajmi.net