Retuers raporton për protestën e sotme kundër dënimit të ish-krerëve të UÇK-së: Mijëra njerëz morën pjesë
Retuers ka raportuar për protestën e sotme të zhvilluar në Prishtinë, kundër vendimit të Speciales për dënimin e ish-krerëve të UÇK-së. Retuers, raporton në protestë morën pjesë mijëra njerëz, ku u shprehën pakënaqësitë e tyre kundër vendimit të Speciales. “Mijëra njerëz u mblodhën në Prishtinë për të protestuar kundër një aktgjykimi të Dhomave të Specializuara…
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Retuers ka raportuar për protestën e sotme të zhvilluar në Prishtinë, kundër vendimit të Speciales për dënimin e ish-krerëve të UÇK-së.
Retuers, raporton në protestë morën pjesë mijëra njerëz, ku u shprehën pakënaqësitë e tyre kundër vendimit të Speciales.
“Mijëra njerëz u mblodhën në Prishtinë për të protestuar kundër një aktgjykimi të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, që shpalli fajtor për krime lufte ish-presidentin Hashim Thaçi dhe tre persona të tjerë”, shkruan Retuers./Lajmi.net/