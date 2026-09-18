Tragjedi në Greqi: Tre të rinj shqiptarë humbin jetën në aksident, dy të tjerë në gjendje kritike
Tre të rinj shqiptarë kanë humbur jetën dhe dy të tjerë janë plagosur rëndë në një tragjik, që ndodhi në orët e para të mëngjesit të së enjtes në rrugën Poseidonos, pranë Glyfadës në Greqi. Njëri prej të plagosurve, 18 vjeç, ndodhet i intubuar në Njësinë e Kujdesit Intensiv dhe në gjendje kritike për jetën.…
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Tre të rinj shqiptarë kanë humbur jetën dhe dy të tjerë janë plagosur rëndë në një tragjik, që ndodhi në orët e para të mëngjesit të së enjtes në rrugën Poseidonos, pranë Glyfadës në Greqi.
Njëri prej të plagosurve, 18 vjeç, ndodhet i intubuar në Njësinë e Kujdesit Intensiv dhe në gjendje kritike për jetën.
Aksidenti ndodhi rreth orës 02:00, në drejtimin e lëvizjes për në Athinë. Sipas të dhënave paraprake, automjeti me pesë persona humbi kontrollin për shkaqe që ende nuk janë përcaktuar dhe u përplas me shpejtësi të lartë me gardhin e një hoteli.
Përplasja ishte jashtëzakonisht e fuqishme dhe automjeti u dëmtua pothuajse plotësisht. Mbetjet e makinës u shpërndanë në një zonë të gjerë përreth vendit të aksidentit.
Nga përplasja humbën jetën në vend shoferi 23-vjeçar dhe dy pasagjerë, njëri 18 vjeç dhe tjetri 26 vjeç.
Në automjet ndodheshin gjithsej pesë persona. Dy pasagjerët e tjerë, të dy 18-vjeçarë, u nxorën nga automjeti nga forcat zjarrfikëse dhe u transportuan me urgjencë me ambulanca të EKAB-it drejt Spitalit të Përgjithshëm Shtetëror të Nicës.
Forcat e emergjencës mbërritën në vendngjarje dhe nisën menjëherë operacionin për nxjerrjen e personave të bllokuar në automjet.
Policia Rrugore ka nisur hetimet për të përcaktuar rrethanat e sakta të aksidentit.