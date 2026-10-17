Incident në Skenderaj, zëvendësministri Hysni Mehani raporton në Polici se u kanos derisa ishte duke ecur nga një person me Audi

Një rast i dyshuar i kanosjes është raportuar të shtunën në Skenderaj, ku cak i kërcënimit dyshohet se ishte zëvendësministri në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, Hysni Mehani, i cili njëherësh është edhe kryetar i degës së Lëvizjes Vetëvendosje në këtë komunë. Sipas informacioneve të raportuara nga Sinjali, incidenti ka ndodhur më 17 tetor,…

Lajme

17/10/2026 21:37

Një rast i dyshuar i kanosjes është raportuar shtunën Skenderaj, ku cak i kërcënimit dyshohet se ishte zëvendësministri Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, Hysni Mehani, i cili njëherësh është edhe kryetar i degës Lëvizjes Vetëvendosje këtë komunë.

Sipas informacioneve raportuara nga Sinjali, incidenti ka ndodhur 17 tetor, rreth orës 12:20, rrugën “Idriz Rreci”, derisa Mehani po lëvizte këmbë, transmeton lajmi.net.

bazë deklarimit tij Polici, një person po drejtonte një veturë tipit Audi dyshohet se i kishte dalë përpara, kishte ndaluar automjetin dhe, pasi kishte hapur xhamin, e kishte kanosur.

Pas incidentit, personi ishte larguar nga vendi i ngjarjes. Mehani, sipas raportimeve, nuk kishte arritur ta identifikonte atë momentin e rastit dhe as t’i mbante mend targat e veturës.

Rreth orës 12:50, zëvendësministri ishte paraqitur Stacionin Policor Skenderaj, ku kishte raportuar rastin.

Sipas informatave publikuara nga Sinjali, hetimet policore kanë çuar identifikimin e personit dyshuar, i cili është identifikuar si Agon Veliu, 46 vjeç. Ai pas është paraqitur stacion policor dhe është intervistuar nga njësia e hetimeve.

Pas konsultimit me Prokurorin e Shtetit, rasti është iniciuar si “Kanosje”, ndërsa i dyshuari është liruar procedurë rregullt.

Ndërkohë, Lajmi.net ka kontaktuar Policinë e Kosovës për marrë informacione zyrtare lidhur me këtë rast, por deri publikimin e këtij lajmi nuk ka pranuar ndonjë përgjigje zyrtare.

Rrethanat e incidentit dhe motivi i kanosjes dyshuar mbeten ende objekt i hetimeve./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 17, 2026

Dhunë në protestat në Francë, digjen makina e plaçkiten dyqane, mbi...

October 17, 2026

OKB-ja reagon për protestat në Tiranë: Respektoni të drejtat themelore, dhuna...

October 17, 2026

Pesë luftanije të NATO-s zbarkojnë në Orikum të Vlorës, kjo është...

October 16, 2026

Zvicra urdhëroi dëbimin e 250 shqiptarëve e kosovarëve të dënuar gjatë...

October 16, 2026

Gjermani: 18-vjeçari përplas Ferrarin në shtyllën e urës, dëmet kapin qindra...

October 9, 2026

45% e qytetarëve në Kosovë përdorin ChatGPT, 73% e pyetjeve të...

Lajme të fundit

Dhunë në protestat në Francë, digjen makina e...

OKB-ja reagon për protestat në Tiranë: Respektoni të...

Pesë luftanije të NATO-s zbarkojnë në Orikum të...

Kongresmeni amerikan i bën thirrje qeverisë shqiptare të...