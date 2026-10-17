OKB-ja reagon për protestat në Tiranë: Respektoni të drejtat themelore, dhuna nuk ka vend në shoqëri demokratike

Organizata e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri ka reaguar sërish lidhur me tensionet dhe përplasjet gjatë protestave në Tiranë, duke bërë thirrje për dialog konstruktiv dhe respektim të të drejtave themelore të njeriut. Në një deklaratë zyrtare, OKB-ja ka theksuar rëndësinë e garantimit të së drejtës për tubim paqësor dhe të lirisë së shtypit, duke…

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17/10/2026 21:53

Organizata e Kombeve Bashkuara Shqipëri ka reaguar sërish lidhur me tensionet dhe përplasjet gjatë protestave Tiranë, duke bërë thirrje për dialog konstruktiv dhe respektim drejtave themelore njeriut.

një deklaratë zyrtare, OKB-ja ka theksuar rëndësinë e garantimit drejtës për tubim paqësor dhe lirisë shtypit, duke kërkuar këto drejta respektohen dhe mbrohen, transmeton lajmi.net.

Organizata ka nënvizuar gjithashtu se çdo ndërhyrje e forcave rendit duhet jetë proporcionale dhe përputhje me standardet ndërkombëtare për drejtat e njeriut.

reagimin e saj, OKB-ja ka dënuar edhe aktet e dhunës dhe dëmtimin e pronës publike e private gjatë protestave.

Sipas organizatës, veprime tilla nuk kanë vend një shoqëri demokratike dhe paqësore, ndërsa ka bërë thirrje për uljen e tensioneve dhe zgjidhjen e situatës përmes dialogut./lajmi.net/

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