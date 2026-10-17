OKB-ja reagon për protestat në Tiranë: Respektoni të drejtat themelore, dhuna nuk ka vend në shoqëri demokratike
Organizata e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri ka reaguar sërish lidhur me tensionet dhe përplasjet gjatë protestave në Tiranë, duke bërë thirrje për dialog konstruktiv dhe respektim të të drejtave themelore të njeriut. Në një deklaratë zyrtare, OKB-ja ka theksuar rëndësinë e garantimit të së drejtës për tubim paqësor dhe të lirisë së shtypit, duke…
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Organizata e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri ka reaguar sërish lidhur me tensionet dhe përplasjet gjatë protestave në Tiranë, duke bërë thirrje për dialog konstruktiv dhe respektim të të drejtave themelore të njeriut.
Në një deklaratë zyrtare, OKB-ja ka theksuar rëndësinë e garantimit të së drejtës për tubim paqësor dhe të lirisë së shtypit, duke kërkuar që këto të drejta të respektohen dhe të mbrohen, transmeton lajmi.net.
Organizata ka nënvizuar gjithashtu se çdo ndërhyrje e forcave të rendit duhet të jetë proporcionale dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Në reagimin e saj, OKB-ja ka dënuar edhe aktet e dhunës dhe dëmtimin e pronës publike e private gjatë protestave.
Sipas organizatës, veprime të tilla nuk kanë vend në një shoqëri demokratike dhe paqësore, ndërsa ka bërë thirrje për uljen e tensioneve dhe zgjidhjen e situatës përmes dialogut./lajmi.net/