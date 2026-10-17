Pesë luftanije të NATO-s zbarkojnë në Orikum të Vlorës, kjo është arsyeja

Në kuadër të stërvitjes së përbashkët të NATO-s, në gjirin e Vlorës kanë mbërritur këtë të shtunë, më 17 tetor, pesë anije ushtarake, dy prej të cilave të mëdha dhe tri të tjera në funksion mbështetës. Dy anijet kryesore i përkasin flotave detare të Turqisë dhe Francës, ndërsa tri anijet e tjera janë nga vende…

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17/10/2026 21:47

Në kuadër të stërvitjes së përbashkët të NATO-s, në gjirin e Vlorës kanë mbërritur këtë të shtunë, më 17 tetor, pesë anije ushtarake, dy prej të cilave të mëdha dhe tri të tjera në funksion mbështetës.

Dy anijet kryesore i përkasin flotave detare të Turqisë dhe Francës, ndërsa tri anijet e tjera janë nga vende të ndryshme pjesëmarrëse në këtë stërvitje.

Anijet do të qëndrojnë të stacionuara në gjirin e Vlorës deri më 20 tetor, kur parashikohet largimi i tyre nga ujërat e gjirit.

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