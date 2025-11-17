Incident në Prizren: Theret me thikë 14 vjeçarja, shoqërohet në polici 12 vjeçari
Një incident ka ndodhur mes dy të miturve në një shkollë fillore të Prizrenit, paraditen e sotme.
Si pasojë e kësaj mosmarrëveshje, një vajzë 14 vjeçare është therur me thikë.
Ajo është dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin Rajonal të Prizrenit.
Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit Shaqir Bytyqi, deklaroi për lajmi.net, se i dyshuari i moshës 12 vjeçare është shoqëruar në stacionin policor.
“Më datë 17.11.2025, rreth orës 12:55, është raportuar për një mosmarrëveshje mes dy të miturve në një shkollë fillore në Prizren, gjatë së cilës njëri prej tyre ka përdorur mjet të mprehtë duke e plagosur tjetrin. Viktima vajzë (14 vjeçare) është dërguar në Emergjencën Spitalore në Spitalin Rajonal të Prizrenit për trajtim mjekësor. I dyshuari ( 12 vjeç ), është sjellë në stacion policor nga familjarët dhe me të janë merr hetuesit e delikuencës së të miturve. Të dy janë nxënës të shkollës së njëjtë. Rasti është në trajtim”, deklaroi Bytyqi.