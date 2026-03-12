Lajmi i ri

Gjykata Kushtetuese: Asnjë koment nuk është dorëzuar pas përfundimit të afatit për dekretin e Osmanit...

“Ia kam dalë shumë mirë” – rrëfimi i Ludos nga hyrja deri te finalja e Big Brother VIP Kosova 4

Finalisti i tretë i edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova, Ludo Lee, ka dhënë intervistën e tij të parë pas përfundimit të lojës për emisionin “Ora Shtatë”. Ai rrëfeu se java e parë pas daljes nga shtëpia e BBVK ishte jashtëzakonisht e vështirë. Për sa i përket strategjisë dhe lojës së tij brenda…

ShowBiz

12/03/2026 15:03

Finalisti i tretë i edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova, Ludo Lee, ka dhënë intervistën e tij të parë pas përfundimit të lojës për emisionin “Ora Shtatë”.

Ai rrëfeu se java e parë pas daljes nga shtëpia e BBVK ishte jashtëzakonisht e vështirë.

Për sa i përket strategjisë dhe lojës së tij brenda shtëpisë më të famshme në vend, Ludo tha se eksperienca që kishte jashtë e ndihmoi shumë gjatë lojës.

Gjithashtu ka folur edhe për mbështetjen që mori nga familja dhe fjalët inkurajuese që i dhanë.

“Vajzat nuk flasin shqip, por e kishin kuptuar shumë mirë lojën time. Madje edhe shoqet e tyre kishin qenë fanse të mia, ku i kishin thënë vajzës se ‘babanë e ke si luan’”, tregoi ai gjatë bisedës.

Ludo shtoi se jashtë Big Brother, ka kontaktet më të mira me Benitën si dhe me Edin e Londrimin.

Stilisti i flokëve nga ana tjetër u shfaq i revoltuar në momentin kur u zgjodh finalist i tretë, pasi priste të ishte fituesi i këtij edicioni.

