I vodhi mbi 176 mijë dollarë dhe mbi 3 mijë euro nga shtëpia, Prokuroria kërkon paraburgim ndaj të dyshuarës për vjedhje të rëndë në Pejë

Prokuroria Themelore në Pejë, ka njoftuar se kanë kërkuar nga Gjykata Themelore në Pejë, të caktoj paraburgimin të pandehurës A.K. Ajo dyshohet se ka kryer veprën penale “vjedhje e rëndë”. “Sipas Prokurorisë, ekziston dyshimi i bazuar se e pandehura A.K, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, mes datave 29 nëntor…

22/04/2026 13:25

Prokuroria Themelore në Pejë, ka njoftuar se kanë kërkuar nga Gjykata Themelore në Pejë, të caktoj paraburgimin të pandehurës A.K.

Ajo dyshohet se ka kryer veprën penale “vjedhje e rëndë”.

“Sipas Prokurorisë, ekziston dyshimi i bazuar se e pandehura A.K, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, mes datave 29 nëntor 2025  dhe 26 janar 2026,  në rrugën ‘Ndue Pёrlleshi’ nё Pejё, në një shtëpi banimi, duke pasur çelësin e kasafortës të pronarit dyshohet t’i ketë vjedhur shumën e parave prej  176.900 (njëqind e shtatëdhjetë e gjashtëmijë e nëntëqind) dollarë amerikanë dhe 3750 ( tremijë e shtatëqind e pesëdhjetë) euro dhe me pas largohet nga shtëpia pa u vërejtur nga askush”, thuhet në njoftim.

E dyshuara që nga data 21 prill 2026 gjendet në ndalim në kohëzgjatje prej 48 orësh. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 22, 2026

Haxhiu kritikon Fatos Gecin: Deklarata e tij është një përpjekje për...

April 22, 2026

Deklarata e Gecit, deputetja e PDK-së: E kanë frikë Hashim Thaçin,...

April 22, 2026

Kurti u shkroi në WhatsApp, deputetja e PDK’së: S’mundesh me u...

April 22, 2026

Lufta e godet rëndë Iranin: Mbi 2 milionë njerëz mbeten pa punë

April 22, 2026

Irani sulmon një anije kontejnerësh pranë Ngushticës së Hormuzit

April 22, 2026

E dhimbshme- Nëna hidhet nga ballkoni me tre fëmijët e saj,...

Lajme të fundit

Haxhiu kritikon Fatos Gecin: Deklarata e tij është...

Deklarata e Gecit, deputetja e PDK-së: E kanë...

Kurti u shkroi në WhatsApp, deputetja e PDK’së:...

Kurti: Shteti nuk do të tolerojë degradimin e natyrës