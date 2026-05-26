Hoxhaj: Shqipëria po ecën drejt BE-së, Kosova humbi 6 vite me Kurtin
Kandidati për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, Enver Hoxhaj, ka reaguar pas avancimit të Shqipërisë në procesin e integrimit evropian, duke kritikuar qeverisjen e Albin Kurtit dhe duke thënë se Kosova ka humbur gjashtë vite në izolim dhe përplasje politike.
Kandidati për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, Enver Hoxhaj, ka reaguar pas avancimit të Shqipërisë në procesin e integrimit evropian, duke kritikuar qeverisjen e Albin Kurtit dhe duke thënë se Kosova ka humbur gjashtë vite në izolim dhe përplasje politike.
Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Hoxhaj deklaroi se një qeveri e PDK-së do ta kishte çuar Kosovën shumë më përpara në planin ndërkombëtar.
“Një qeveri e PDK-së, për këto gjashtë vite sa ka mbajtur pushtetin Albin Kurti, Kosovën do ta kishte anëtarësuar në NATO. Do ta kishte marrë statusin e kandidatit për Bashkimin Evropian. Do ta kishte përmbyllur anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe do t’ia kishte sjellë Kosovës edhe 50 njohje të reja”, u shpreh Hoxhaj.
Ai tha se Kosova ka humbur vite të rëndësishme për shkak të, siç i quajti ai, “propagandës, konflikteve dhe izolimit”.
“Kjo gjë nuk ndodhi dhe Kosova humbi gjashtë vite të rëndësishme”, deklaroi kandidati i PDK-së.
Hoxhaj theksoi se objektivi kryesor i PDK-së në katër vitet e ardhshme do të jetë integrimi euroatlantik i Kosovës, me fokus të veçantë anëtarësimin në NATO dhe avancimin drejt Bashkimit Evropian.
“Me PDK-në, në katër vitet e ardhshme, objektiv kombëtar do të jetë anëtarësimi i Kosovës në NATO. Do ta marrim statusin e kandidatit për Bashkimin Evropian dhe do ta përmbyllim anëtarësimin në Këshillin e Evropës”, tha ai.
Në fund të deklarimit të tij, Hoxhaj rikujtoi periudhën kur PDK udhëhiqte institucionet e vendit, duke theksuar rolin e saj në forcimin e shtetit të Kosovës dhe sigurimin e njohjeve ndërkombëtare.
“Do t’ia sjellim Kosovës edhe 50 njohje të reja, ashtu siç ia kemi sjellë mbi 115 njohje në udhëheqjet e kaluara të vendit. Ne kemi forcuar shtetin. E dimë si ta bëjmë. Do ta bëjmë përsëri”, përfundoi Hoxhaj.