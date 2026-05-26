Hamza spjegon sloganin e PDK-së: Stop krizave, stop Albin Kurtit, stop Vetëvendosjes

Kandidati për kryeministër ka thënë se slogani “Stop krizës, ndrysho Kosovën”, ka disa mesazh, duke parë sipas tij, krizat dhe degradimin e shumë sektorëve në vend. Në Rubikon të Klan Kosovës, Hamza ka thënë se pikërisht ky slogan nënkupton edhe “Stop për Albin Kurtin” dhe “Stop për Lëvizjen Vetëvendosje”. “Kosova është në një krizë politike.…

Lajme

26/05/2026 21:28

Kandidati për kryeministër ka thënë se slogani “Stop krizës, ndrysho Kosovën”, ka disa mesazh, duke parë sipas tij, krizat dhe degradimin e shumë sektorëve në vend.

Në Rubikon të Klan Kosovës, Hamza ka thënë se pikërisht ky slogan nënkupton edhe “Stop për Albin Kurtin” dhe “Stop për Lëvizjen Vetëvendosje”.

“Kosova është në një krizë politike. Është në një krizë shoqërore. Ekonomia nuk ka ndonjë performancë të mirë. Kemi një polarizim ekstrem shoqëror, një ndarje të shoqërisë në atë që nëse je me mua i takon dritës, e nëse nuk je me mua i takon errësirës. Unë e di që jo krejt qytetarët e Kosovës i takojnë një subjekti politik. Është shumë më mirë që ka pluralizëm, por edhe ata që nuk janë me mua, e as ata që nuk më votojnë, nuk janë errësira.”

“Ne i kemi thënë stop kësaj krize. Stop emigrimit të të rinjve. Stop degradimit të shëndetësisë, stop degradimit të arsimit, stop tenderave njëburimor… Stop aferave të ndryshme, aferave në energji. Stop Vetëvendosjes, stop Albin Kurtit”, ka thënë Hamza.

Ai ka thënë se Kosova ka mundësi të jetë më mirë, si në aspektin ekonomik, si në fusha të tjera.

“Degradimin ne mund ta ndalim, rritjen e çmimeve ne mund ta ndalim.”, ka thënë Hamza.

Kreu i PDK-së ka shtuar se partia e tij do të shënojë rritje të rezultatit në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës.

Artikuj të ngjashëm

May 26, 2026

“Çështja e qerasë së Bondsteel-it”, Osmani: Çka thotë Kurti është tjetër,...

May 26, 2026

Mushkolaj për Osmanin: Kandidimi i saj është për interes puro personal,...

May 26, 2026

Osmani dhe Abdixhiku takohen me kongresistin Self: E falenderuam për mbështetjen...

May 26, 2026

ShKShMK shpëton një turist gjerman që u rrëzua derisa po kthehej...

May 26, 2026

Diskutimet për zgjerimin, The Guardian: BE mund t’ua mohojë anëtareve të...

May 26, 2026

Interneti është rikthyer pjesërisht në Iran, thotë organizata mbikëqyrëse

Lajme të fundit

“Çështja e qerasë së Bondsteel-it”, Osmani: Çka thotë...

Mushkolaj për Osmanin: Kandidimi i saj është për...

Osmani dhe Abdixhiku takohen me kongresistin Self: E...

ShKShMK shpëton një turist gjerman që u rrëzua...