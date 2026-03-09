Hoxhaj i ashpër ndaj Kurtit dhe Osmanit: “Koalicioni i shpresës” u shndërrua në “boshtin e së keqes”

Deputeti i Partisë Demokratike, Enver Hoxhaj, ka artikuluar kritika të ashpra ndaj Presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministrit Albin Kurti në një video-adresim, duke argumentuar se përplasja mes tyre nuk është në të mirë të opozitës, por dëshmi e dëmit që, sipas tij, i është bërë Kosovës. Hoxhaj tha se perceptimi se përçarja politike mes dy…

09/03/2026 20:42

Deputeti i Partisë Demokratike, Enver Hoxhaj, ka artikuluar kritika të ashpra ndaj Presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministrit Albin Kurti në një video-adresim, duke argumentuar se përplasja mes tyre nuk është në të mirë të opozitës, por dëshmi e dëmit që, sipas tij, i është bërë Kosovës.

Hoxhaj tha se perceptimi se përçarja politike mes dy figurave është e favorshme për opozitën, është i gabuar. “Armiku i armikut tim është miku im. Kështu mendonin romakët, kështu po mendojnë ende disa sot në Kosovë se armiqësia politike në mes të ish-Presidentes dhe ish-kryeminitrit është në favor të opozitës”, ka deklaruar ai.

 

