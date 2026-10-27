Hoxhaj flet për profilin e kryetarit të ri të PDK, nuk e thotë se a do të garojë vet: Jo kryetar shpejt e shpejt e ‘vec brenda kryeqytetit…’
Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj, deklaroi se Partia Demokratike e Kosovës “nuk ka nevojë për kryetar të ri, por ka nevojë për drejtim të ri”. Sipas tij, “ata të cilët mendojnë që PDK-së duhet me i dhanë drejtim të ri duhet me folë me kolegët brenda partisë”. Hoxhaj u shpreh se “drejtimin e ri nuk…
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Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj, deklaroi se Partia Demokratike e Kosovës “nuk ka nevojë për kryetar të ri, por ka nevojë për drejtim të ri”.
Sipas tij, “ata të cilët mendojnë që PDK-së duhet me i dhanë drejtim të ri duhet me folë me kolegët brenda partisë”.
Hoxhaj u shpreh se “drejtimin e ri nuk mundet me ja dhanë kerkush nëse kryetari del shpejt e shpejt e jo veç brenda kryeqytetit, por duhet me folë me çdo strukturë të PDK-së, me hap PDK-në…”, tha Hoxhaj tutje në Pressing në T7.
Ndër të tjera, Hoxhaj tha “mendoj që do rigjejmë focë për ta ripozicionuar PDK-në”.
Gjithashtu, nuk tregoi nëse do jetë kandidat për kryetar të PDK-së.