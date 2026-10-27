Hoxhaj flet për profilin e kryetarit të ri të PDK, nuk e thotë se a do të garojë vet: Jo kryetar shpejt e shpejt e ‘vec brenda kryeqytetit…’

Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj, deklaroi se Partia Demokratike e Kosovës “nuk ka nevojë për kryetar të ri, por ka nevojë për drejtim të ri”. Sipas tij, “ata të cilët mendojnë që PDK-së duhet me i dhanë drejtim të ri duhet me folë me kolegët brenda partisë”. Hoxhaj u shpreh se “drejtimin e ri nuk…

Lajme

27/10/2026 22:37

Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj, deklaroi se Partia Demokratike e Kosovës “nuk ka nevojë për kryetar të ri, por ka nevojë për drejtim të ri”.

Sipas tij, “ata të cilët mendojnë që PDK-së duhet me i dhanë drejtim të ri duhet me folë me kolegët brenda partisë”.

Hoxhaj u shpreh se “drejtimin e ri nuk mundet me ja dhanë kerkush nëse kryetari del shpejt e shpejt e jo veç brenda kryeqytetit, por duhet me folë me çdo strukturë të PDK-së, me hap PDK-në…”, tha Hoxhaj tutje në Pressing në T7.

Ndër të tjera, Hoxhaj tha “mendoj që do rigjejmë focë për ta ripozicionuar PDK-në”.

Gjithashtu, nuk tregoi nëse do jetë kandidat për kryetar të PDK-së.

Artikuj të ngjashëm

October 27, 2026

Kandiq: Vuçiq e pranoi humbjen, por nuk hoqi dorë nga retorika...

October 27, 2026

Ramadani: Nuk ka ku shkon Donika Gërvalla, duhet të dorëhiqet

October 27, 2026

LAJMI I FUNDIT: Arrestohet i dyshuari për vrasjen e Arlinda Zekajt

October 27, 2026

Nëna, vëllai dhe fëmijët e të dyshuarit për vrasjen e Arlinda...

October 27, 2026

Izraeli shënon pjesëmarrjen më të lartë të votuesve që nga fillimi...

October 27, 2026

Të rinjtë shqiptarë, të fundit në Evropë për të ardhurat sipas...

Lajme të fundit

Kandiq: Vuçiq e pranoi humbjen, por nuk hoqi...

Ramadani: Nuk ka ku shkon Donika Gërvalla, duhet të dorëhiqet

LAJMI I FUNDIT: Arrestohet i dyshuari për vrasjen e Arlinda Zekajt

Nëna, vëllai dhe fëmijët e të dyshuarit për...