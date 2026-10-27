Lushaku kërkon dorëheqjen e Sveçlës dhe Gërvallës: Një fëmijë pa nanë përjetë, e dikush nuk pranon të mbetet pa post!

Shefja e Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK),k Jehona Lushaku Sadriu ka reaguar pas vrasjes së Arlinda Zekajt në Pejë, duke kërkuar përgjegjësi politike nga ministri i Punëve të Brendshme dhe ministrja e Drejtësisë për dështimin e institucioneve në mbrojtjen e qytetarëve. Përmes një reagimi, ajo ka shprehur dhimbjen për djalin e Arlinda Zekajt, i…

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27/10/2026 22:19

Shefja e Grupit Parlamentar Lidhjes Demokratike Kosovës (LDK),k Jehona Lushaku Sadriu ka reaguar pas vrasjes Arlinda Zekajt Pejë, duke kërkuar përgjegjësi politike nga ministri i Punëve Brendshme dhe ministrja e Drejtësisë për dështimin e institucioneve mbrojtjen e qytetarëve.

Përmes një reagimi, ajo ka shprehur dhimbjen për djalin e Arlinda Zekajt, i cili varrim e përcolli nënën e tij për herë fundit.

Ajo ka ngritur shqetësimin për pasojat kjo tragjedi do ketë jetën e fëmijës, duke kritikuar njëkohësisht mungesën e përgjegjësisë politike nga drejtuesit e institucioneve përkatëse.

Sipas saj, marrja e besimit qytetarëve për udhëhequr shtetin nënkupton edhe përgjegjësi për dështimet e sistemit institucional.

“Dorëheqja është akt ndërgjegjeje. Është përgjegjësi morale përtej asaj ligjore”, ka theksuar ajo.

reagim, shefja e Grupit Parlamentar LDK-së ka kritikuar ministrat përkatës për mosmarrjen e përgjegjësisë politike, duke vënë pah se, ndërsa djali i viktimës do përballet me humbjen e nënës gjatë gjithë jetës, drejtuesit institucionalë vazhdojnë mbajnë postet e tyre.

Ajo e ka përmbyllur reagimin me kritika ndaj pushtetit, duke kërkuar përgjegjësi për rastin e rëndë vrasjes Arlinda Zekajt nga kunati i saj Pejë.

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