Lushaku kërkon dorëheqjen e Sveçlës dhe Gërvallës: Një fëmijë pa nanë përjetë, e dikush nuk pranon të mbetet pa post!
Shefja e Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK),k Jehona Lushaku Sadriu ka reaguar pas vrasjes së Arlinda Zekajt në Pejë, duke kërkuar përgjegjësi politike nga ministri i Punëve të Brendshme dhe ministrja e Drejtësisë për dështimin e institucioneve në mbrojtjen e qytetarëve. Përmes një reagimi, ajo ka shprehur dhimbjen për djalin e Arlinda Zekajt, i…
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Shefja e Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK),k Jehona Lushaku Sadriu ka reaguar pas vrasjes së Arlinda Zekajt në Pejë, duke kërkuar përgjegjësi politike nga ministri i Punëve të Brendshme dhe ministrja e Drejtësisë për dështimin e institucioneve në mbrojtjen e qytetarëve.
Përmes një reagimi, ajo ka shprehur dhimbjen për djalin e Arlinda Zekajt, i cili në varrim e përcolli nënën e tij për herë të fundit.
Ajo ka ngritur shqetësimin për pasojat që kjo tragjedi do të ketë në jetën e fëmijës, duke kritikuar njëkohësisht mungesën e përgjegjësisë politike nga drejtuesit e institucioneve përkatëse.
Sipas saj, marrja e besimit të qytetarëve për të udhëhequr shtetin nënkupton edhe përgjegjësi për dështimet e sistemit institucional.
“Dorëheqja është akt ndërgjegjeje. Është përgjegjësi morale përtej asaj ligjore”, ka theksuar ajo.
Në reagim, shefja e Grupit Parlamentar të LDK-së ka kritikuar ministrat përkatës për mosmarrjen e përgjegjësisë politike, duke vënë në pah se, ndërsa djali i viktimës do të përballet me humbjen e nënës gjatë gjithë jetës, drejtuesit institucionalë vazhdojnë të mbajnë postet e tyre.
Ajo e ka përmbyllur reagimin me kritika ndaj pushtetit, duke kërkuar përgjegjësi për rastin e rëndë të vrasjes së Arlinda Zekajt nga kunati i saj në Pejë.