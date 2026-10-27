A do të jetë Fero pjesë e BBVK? – Tregon vetë ai
Reperi Fero ka reaguar pas zërave që e kanë lidhur emrin e tij me edicionin e pestë të reality show-t “Big Brother VIP Kosova”. Përmes një postimi në InstaStory, ai ka mohuar pjesëmarrjen në këtë format, duke iu drejtuar ndjekësve që kanë hasur në rrjetet sociale informacione për hyrjen e tij të mundshme në shtëpinë…
ShowBiz
Reperi Fero ka reaguar pas zërave që e kanë lidhur emrin e tij me edicionin e pestë të reality show-t “Big Brother VIP Kosova”.
Përmes një postimi në InstaStory, ai ka mohuar pjesëmarrjen në këtë format, duke iu drejtuar ndjekësve që kanë hasur në rrjetet sociale informacione për hyrjen e tij të mundshme në shtëpinë më të famshme në Kosovë.
“Shoh ca dezinformime se do jem pjesë e formatit Big Brother të Kosovës. Nuk do të jem”, ka shkruar reperi, duke hedhur poshtë pretendimet që qarkulluan ditët e fundit.
Emri i Feros ishte përmendur në mesin e personazheve që aludohej se mund të bëheshin pjesë e “Big Brother VIP Kosova 5”, por me reagimin e tij të fundit, reperi ka sqaruar se nuk do të jetë konkurrent në këtë edicion.
Ndërkohë, sezoni i pestë i formatit pritet të nisë më 30 tetor, ndërsa interesi i publikut vazhdon të jetë i përqendruar te emrat që do të hyjnë në garë këtë vit.
Deri në nisjen e spektaklit, mbetet të shihet se cilët personazhe do të konfirmohen zyrtarisht si banorë të edicionit të ri.